Талибы запретили в университетах книги, написанные женщинами

Власти Афганистана запретили изучение в университетах 679 книг, которые, по их мнению, «противоречат шариату и политике "Талибана"». Как сообщает BBC, в числе прочего талибы запретили изучать около 140 книг, написанных женщинами. Среди этих книг есть такие, как «Безопасность в химической лаборатории».

Помимо этого, талибы запретили преподавать в университетах 18 курсов. Среди них курсы, посвященные правам человека и конкретно правам женщин, западной философии, конституционному праву и политической системе Афганистана, истории исламских политических движений, демократии и электоральным системам. Еще 201 курс не был запрещен, но был оценен как «проблематичный», власти страны продолжат их проверку.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году. С тех пор женщинам запретили, в частности, выходить на улицу без сопровождения родственника-мужчины, пользоваться общественным транспортом, получать любое образование сверх шести классов, публично общаться с другими женщинами. В июле этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидеров «Талибана» за нарушение прав женщин и девочек. Ранее ООН назвала происходящее «гендерным апартеидом» по аналогии с расовой сегрегацией в ЮАР.

Ранее на этой неделе «Талибан» отключил оптоволоконный интернет в афганской провинции Балх «для предотвращения безнравственности».

Яна Рождественская