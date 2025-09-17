Власти Афганистана отключили интернет «для предотвращения безнравственности»

Лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада запретил оптоволоконный интернет в афганской провинции Балх «для предотвращения безнравственности». Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя правительства провинции Хаджи Аттаулла Заида.

В результате ограничений госучреждения, частный сектор и жилые дома в Балхе остались без Wi-Fi, следует из публикации. На данный момент в провинции работает только мобильная сеть. Хаджи Аттаулла Заид заявил, что мера была принята по приказу лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады «о полном запрете».

«В стране будет построена альтернатива для удовлетворения потребностей»,— заявил представитель правительства Балха. Однако он не объяснил, будут ли ограничения распространятся на другие провинции страны.

Издание Afghanistan International со штаб-квартирой в Лондоне сообщило, что помимо Балха интернет перестал работать в провинциях Кандагар, Урузган, Гильменд и Нимроз.

По данным независимого спутникового телеканала Amu TV со штаб-квартирой в штате Вирджиния, оптоволоконный интернет был отключен в 13 провинциях Афганистана.