Спортивный интерес

По итогам 2024 года стоимость фитнес-услуг выросла почти на 20%, а в этом году рост цен может составить еще 15%. При этом число спортивных объектов стремительно растет и уже превысило 10 тыс. по всей стране. Драйвером рынка стали небольшие спортивные студии, где можно совмещать физические тренировки и оздоровительные процедуры.

Рост вопреки

По статистике Национального фитнес-сообщества (НФС), в 2024 году совокупный оборот рынка фитнес-услуг составил около 187 млрд руб., а по итогам текущего года отрасль может преодолеть рубеж в 200 млрд руб. При этом отрасль активно растет за счет выхода новых игроков — с начала 2025 года в России было открыто 509 новых спортивных объектов, а их общее количество достигло 10,2 тыс.

Такая позитивная динамика сохраняется, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в первую очередь рост инфляции, которая стремительно увеличивает расходы индустрии. «Расходы клубов неуклонно растут, сокращая и без того низкую маржинальность отрасли — 7–9% в среднем по стране. С начала 2025 года фонд оплаты труда в фитнесе вырос примерно на 12%, арендные платежи — на 8–9%, затраты на ремонт помещений и закупку оборудования — на 12–13%, подорожали коммунальные услуги»,— рассказала «Ъ-Review» президент НФС Елена Силина.

В этих условиях владельцы клубов вынуждены поднимать цены.

По данным НФС, только в 2024 году стоимость фитнес-услуг в среднем выросла на 18,5%, прогноз на 2025 год составляет 15%.

С начала 2025 года 24% компаний не повышали цены на услуги, 48% ограничились ростом до 10%, а 28% увеличили стоимость более чем на 10%. В НФС полагают, что пик роста стоимости услуг и клубных карт придется на январь 2025 года — февраль 2026-го.

Новая финансовая модель

Снижение реальных доходов населения и рост обязательных расходов ограничивают возможности людей тратить деньги на спорт. С другой стороны, продолжает госпожа Силина, текущая макроэкономика открыла фитнес-индустрии и некоторые неожиданные драйверы роста. «Так, из-за удорожания зарубежного туризма многие семьи перераспределяют бюджет в пользу досуга внутри страны, в том числе в пользу занятий спортом. Летом 2025 года подготовка к учебному году и высокие цены на поездки мотивировали россиян вложиться в городской досуг, например купить клубные карты всей семье вместо отпуска за границей»,— пояснила она.

Впрочем, клубам все равно приходится корректировать форматы обслуживания и предлагать клиентам наиболее приемлемые варианты оплаты. Так, в попытках удержать клиентов на фоне роста стоимости их услуг клубы активно переходят на систему рекуррентных платежей. Прежде всего речь идет о помесячных абонементах вместо продаж годовых карт.

По словам госпожи Силиной, около 12% фитнес-клубов в стране работают только по помесячной подписке, а в Москве доля таких клубов уже достигает 20%.

«Новые клубы обязаны учитывать текущие экономические реалии и строить финансовую модель с учетом возможных рисков. Здесь наиболее популярные решения — помесячная оплата и перевод тренерского состава на арендные взаимоотношения. Это коррелирует и с потребностями клиентов, которые стали менее охотно отдавать крупные суммы денег единовременно, и с тем, что тренер на аренде может самостоятельно устанавливать стоимость своей тренировки. Зачастую такая цена выгоднее для клиента, чем предлагаемая клубом, который вынужден закладывать в прайс амортизационные и другие непрямые расходы»,— подтверждает слова госпожи Силиной врио директора по франчайзингу бренда фитнес-клубов XFIT Сергей Малков.

С коллегами согласен и основатель сети фитнес-клубов DDX Fitness Иван Ситников: «Система рекуррентных платежей делает фитнес доступным, снижая порог входа для клиентов, и стимулирует развитие рынка. Эффективность этой модели подтверждают и наши результаты: с начала года мы открыли 49 клубов. Это новый клуб каждые пять дней. При этом именно рекуррентные сети обеспечили преобладающее число новых открытий, что свидетельствует о закреплении этой бизнес-модели в качестве системного драйвера развития фитнес-рынка».

И все-таки, несмотря на декларируемые игроками рынка успехи, госпожа Силина признает, что качественный рывок в развитии отрасли в нынешних экономических условиях затруднителен. «Низкая прибыльность напрямую влияет на инвестиционную привлекательность отрасли. Окупаемость нового фитнес-клуба сейчас растянута на годы. По данным аналитиков, клуб с бассейном выходит на точку безубыточности не ранее чем через пять лет. Причем эти сроки имеют тенденцию увеличиваться, поскольку операционная прибыльность снижается. В итоге частные инвесторы и банки весьма осторожно подходят к финансированию фитнес-проектов. Кроме того, привлечение кредитов осложнено высокими ставками, а это тормозит планы расширения у сетей и усложняет вход на рынок для новых предпринимателей»,— говорит президент НФС.

От клуба к студии

В этих условиях все большую популярность набирают не многопрофильные фитнес-центры с тренажерными залами и бассейнами, а узкоспециализированные небольшие студии. По данным НФС, они составляют 72% от новых фитнес-объектов. По словам госпожи Силиной, компактные форматы студий быстрее окупаются и дают возможность точнее работать с целевой аудиторией.

С тем, что узкая специализация студий способствует расширению их клиентской базы, согласна и руководитель сетей Shine Pilates и Shine Pilates Pro, преподаватель школы Polestar Pilates Елена Шинина. «Люди сейчас более осознанно относятся к своему здоровью и точечно выбирают именно то, что им нравится, поэтому маленькие узконаправленные студии стали очень популярны»,— рассказала она. К тому же, по ее словам, в последнее время такие студии все чаще начинают предлагать новый формат услуг: они сотрудничают с врачами, встраивая свои тренировки в схему лечения пациентов, и тем самым привлекают новых клиентов.

«Наиболее актуальны коллаборации с остеопатами и врачами-реабилитологами. За этим будущее. Есть студии с медицинской лицензией — таким образом, у них в штате могут находиться одновременно и врач, и тренер. Если такой лицензии нет, то студии знакомят врачей со своей спортивной программой — если медики считают ее эффективной для лечения заболеваний по своему профилю, то предлагают своим пациентам посещать такие занятия»,— объясняет она.

Немаловажным плюсом студий является и то, что в силу компактных размеров их, в отличие от многофункциональных спортивных центров, можно разместить практически в любом помещении и тем самым максимально приблизить к месту жительства или работы потенциальных клиентов.

С учетом строительного бума последних лет это дает практически неограниченные возможности для расширения бизнеса. «Каждый год мы увеличиваемся на одну студию. Семь лет назад мы начинали с одной маленькой студии на одной локации. Сейчас на этой локации у нас шесть небольших студий, еще две находятся в Новой Москве. Рынок студийного фитнеса продолжает расти, эта ниша по-прежнему перспективна»,— делится своим опытом госпожа Шинина.

Быть ближе к клиентам стараются и крупные бренды. «Небольшие студии, такие как XFIT Point, пользуются высоким спросом, в связи с чем мы делаем ставку на этот уникальный формат мини-клубов. Более того, по итогам работы за последние пару лет могу сказать, что мы колоссально увеличили темпы масштабирования данной бизнес-модели»,— говорит господин Малков.

Клиентов хватит всем

При этом ни крупные сети, ни небольшие студии на данном этапе не считают друг друга конкурентами. Также им не мешает развитие спортивных онлайн-платформ, ставших популярными со времен пандемии коронавируса. «Рынок фитнес-услуг пока еще далек от своего предела емкости, и на нем точно есть место для самых различных форматов. Мы поддерживаем здоровую конкуренцию и появление новых игроков, которые вносят свой вклад в развитие фитнес-рынка»,— говорит господин Ситников.

«Конкурентами нас назвать нельзя, потому что общие залы — это место, куда люди ходят не только позаниматься, но и познакомиться, пообщаться, побыть в каком-то большом коллективе. Наши же студии — это именно узкое сообщество по интересам. Наши клиенты точно знают, что они хотят, и они не готовы тратить время и оплачивать услуги, которые им не нужны. Онлайн-платформы мы тоже не рассматриваем в качестве конкурентов. Онлайн очень сложно делать те упражнения, которые даем мы, и совершенно невозможно контролировать качество их выполнения. Да, онлайн-тренировки действительно очень удобны, но мне кажется, что за ними, как за телемедициной, нет будущего»,— уверена госпожа Шинина.

Онлайн-сервисы являются отличным дополнением к офлайн-тренировкам, считают участники рынка. «В частности, в XFIT есть возможность заниматься с наставником онлайн, это действительно удобно. Но речь не идет о конкуренции, потому что процент таких пользователей в России крайне мал»,— уверен господин Малков.

Опрошенные «Ъ-Review» эксперты едины и в своем отношении к активно появляющимся в Москве и других крупных городах уличным площадкам для бесплатных тренировок. «Бесплатный уличный фитнес расширяет доступ к здоровому образу жизни и мотивирует заниматься спортом широкие слои населения. Это позитивно отражается на формировании фитнес-культуры в стране.

В целом бесплатная инфраструктура работает “воронкой входа”: формирует привычку к регулярной активности и приводит часть людей в клубы за программами, бассейном, персональным тренингом и восстановлением»,— говорит госпожа Силина.

«Развитие бесплатной инфраструктуры для тренировок в парках и дворах повышает интерес к физкультуре и помогает вовлекать людей в регулярные занятия. Мы поддерживаем этот тренд: развиваем культуру заботы о здоровье и приветствуем любые форматы тренировок»,— вторит ей господин Ситников.

Популяризация ЗОЖ и привлечение к нему разных слоев населения оказывают колоссальную помощь культуре спорта и фитнеса, ведут к увеличению процента вовлеченности населения в фитнес и формированию здоровой нации с прочным заделом на будущее, резюмирует господин Малков.

Андрей Игнатов