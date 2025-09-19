Курорт Miracleon — надежный работодатель: повышение зарплат и набор новых сотрудников

Туристическая отрасль Анапы в 2025 году проходит через непростое время: снижение турпотока повлияло на загрузку отелей и курортной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Курорт Miracleon

Ситуацию стабилизируют меры федеральной и региональной поддержки, а также внимание губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Ключевым фактором устойчивости остается ответственная позиция бизнеса. Курорт Miracleon — один из крупнейших работодателей в сфере гостеприимства на Юге России — подтверждает свою надежность. Несмотря на сложный год, компания выполняет все обязательства перед сотрудниками. С 1 октября проведена очередная индексация заработной платы, что стало частью ежегодной практики, заложенной в философии компании: заботиться о своей команде даже в кризисные периоды.

Сегодня в курортном кластере занято 2650 человек в сезон и 1470 — в межсезонье. Такой масштаб делает Miracleon одним из лидеров отрасли и социально ответственных работодателей региона. Курорт входит в число лучших работодателей по версии hh.ru, занимая второе место в Краснодарском крае в категории «Ресторанные сети и гостиницы».

Miracleon активно развивает инфраструктуру: новые 5- и 4-звездочные отели, рестораны кухонь мира, круглосуточные SPA-центры. Компания инвестирует в обучение и карьерное развитие сотрудников, внедряет систему наставничества и специализированные тренинги.

С ростом инфраструктуры расширяется и команда. Курорт приглашает к сотрудничеству специалистов разного уровня — от начинающих карьеру до опытных профессионалов.

* SPA - спа

miracleon.ru/career