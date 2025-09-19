За сутки в Сочи выпало 70% месячной нормы осадков

За минувшие сутки южные регионы России черноморского бассейна накрыли мощные ливни. Рекордное количество осадков зафиксировали в курортной столице Сочи — 91 мм, что составляет 70% от месячной нормы, сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгений Тишковец Фото: Telegram-канал Евгений Тишковец

Абсолютный рекорд сентябрьских дождей в городе по-прежнему принадлежит 1907 году, когда выпало 177 мм осадков за сутки.

В Крыму наибольшее количество влаги получила Владиславовка — 67 мм при месячной норме 35-38 мм, что почти в два раза превышает обычные показатели.

Интенсивность дождей сопровождалась шкваловыми явлениями, особенно в районе Сочи, где наблюдались характерные вихревые образования.

По данным пресс-службы мэрии курорта, 19 сентября в Черном море ожидается сильный шторм с высотой волн до 3 м и усилением до 4–5 баллов. Также прогнозируются дожди с грозами, градом и сильным ветром. В экстренном предупреждении говорилось о возможности образования смерчей в районе Магри — Веселое, включая Сочи и территорию Сириус.

Мэрия сообщила, что руководители санаториев заранее предупредили отдыхающих о плохих погодных условиях, а работа пляжей организована с учетом текущей погоды. В горах города продолжают находиться 13 туристических групп, всего около 90 человек. Спасатели напомнили о необходимости регистрации маршрутов и сопровождения профессиональными инструкторами.

В администрации отметили, что все экстренные службы находятся в повышенной готовности. Жителям и туристам рекомендовали не выходить в море, учитывать штормовые предупреждения при планировании отдыха и следить за информацией от МЧС.

«Ъ-Сочи» писал, что очевидцы заметили смерч в прибрежной зоне курорта. Жители получили предупреждения о плохой погоде через экстренные службы накануне утром.

Мария Удовик