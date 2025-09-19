«Кубань Кредит» признан лидером рейтинга лучших семейных ипотек в России

Программа «Ипотека по-семейному» Банка «Кубань Кредит» занимает первое место в рейтинге «Лучшие семейные ипотеки в сентябре 2025 года», по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Фото: ru.freepik.com

Эксперты исследовали условия семейной ипотеки во всех банках страны. Из множества продуктов были отобраны и ранжированы 20 наиболее выгодных для заемщиков предложений. При составлении рейтинга анализировались такие параметры, как процентная ставка по кредиту, размер первоначального взноса, сумма ежемесячного платежа, полная стоимость кредита, условия страхования имущества, дополнительные опции, позволяющие снизить ставку, а также значимость и надежность банка на финансовом рынке.

— Для нас лидерство в рейтинге — важное подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении,— комментирует руководитель ипотечного направления Банка «Кубань Кредит» Ксения Соболева.— Мы постоянно работаем над улучшением наших продуктов, чтобы предложить клиентам по-настоящему выгодный и продуманный финансовый инструмент для решения жилищного вопроса.

Собеседница добавляет, что в сентябре 2025 года ипотечный портфель Банка «Кубань Кредит» превысил отметку в 38 млрд руб. По оценке аналитической и консалтинговой компании Frank RG, Банк «Кубань Кредит» занимает 14-ю позицию в рейтинге «ТОП-20 крупнейших ипотечных банков РФ» по объему портфеля.

Подробная информация об ипотечных продуктах на сайте, а также в Контакт-центре по телефонам *2518 (звонок с мобильного бесплатный) или 8-800-555-25-18.

