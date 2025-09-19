Минцифры и Минобороны обсудят использование «золотого диапазона» для 5G

Минцифры и Минобороны создадут рабочую группу для изучения возможностей использования «золотого диапазона» частот для сетей 5G. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Kazan Digital Week.

«До конца года будет проработана техническая возможность, и в случае наличия технической возможности — необходимый объем финансирования конверсии»,— сказал господин Шадаев (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что создание рабочей группы ведется по поручению президента России Владимира Путина.

«Золотой диапазон» — это частотная полоса от 3,4 до 3,8 ГГц. Она считается наиболее эффективной для передачи данных в сетях 5G.

9 апреля Максут Шадаев заявил, что дискуссия о выделении «золотого диапазона» возобновлена. Минцифры планирует провести первые аукционы на частоты 5G до конца этого года.

В конце 2024 года глава Минцифры сообщил, что в 2026 году в двух городах России начнется строительство инфраструктуры для сети формата 5G. К 2030-му сетями 5G будут обеспечены 16 городов.

Минцифры вместе с участниками телеком- и телерадиовещательного рынка работает над переводом передатчиков цифрового ТВ-вещания в полосу 470–694 МГц с 694–790 МГц. Последний диапазон необходим для развития 5G-сетей в РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифровому телевидению сдвигают полосу».