Арестованы счета холдинга «Форте» по иску прокуратуры Сочи

Центральный районный суд Сочи арестовал счета и производственные активы ростовского холдинга «Форте» — одного из крупнейших поставщиков водонагревательного оборудования. Обеспечительные меры приняты по иску прокуратуры Сочи, сообщают «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пресс-служба компании «Форте» сообщила, что прокуратура выяснила, что муниципалитету был причинен ущерб во время выполнения строительных работ по контрактам, связанным со строительством водовода в Адлерском районе и других объектов водоснабжения.

Сумма ущерба составляет 744,9 млн руб. и будет взыскана с шести организаций, включая «СтройДорКубань», «Перспектива», «Ясмин», «Оптмаркет», «Прогрессор» и «Форте Хоум ГмбХ», а также с нескольких физических лиц.

Представитель группы компаний заявил, что «Форте Хоум ГмбХ» и другие компании холдинга не участвовали в муниципальных контрактах и не получали бюджетные деньги. Компания поставляла строительные материалы для «СтройДорКубань» по гражданским договорам и не имела претензий по качеству товаров или срокам поставки.

В пресс-службе группы компаний отметили, что в иске прокуратуры не указано, какие действия «Форте Хоум ГмбХ» или ее сотрудников могли причинить ущерб и на каком основании с них требуют компенсацию.

На запрос о сути претензий прокуратура Краснодарского края на момент публикации не ответила.

Из-за ареста счетов холдинг столкнулся с трудностями в выполнении обязательств перед инвесторами одного из выпусков цифровых финансовых активов.

Компания «Форте» считает предъявленные требования и меры обеспечения несправедливыми и необоснованными, так как они парализуют деятельность холдинга. В компании отметили, что на фоне судебных процессов финансовые обороты и выручка снижаются, однако они продолжают работать в обычном режиме и надеются быстро разобраться в ситуации.

По данным «Спарк-Интерфакс», «Форте Хоум ГмбХ» была зарегистрирована в 2006 году. Выручка за 2024 год составила 29,97 млрд руб., а чистая прибыль — 3,96 млрд руб. Основной бенефициар компании — Александр Денисов с долей 89,5%. В структуру холдинга входят «Форте Климат ГмбХ», заводы ForteProm GmbH и ForteMetals GmbH из Волгограда. В обращении находятся пять выпусков цифровых финансовых активов общей стоимостью 3,2 млрд руб.

Мария Удовик