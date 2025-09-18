Минфин рассчитывает до конца года продать пять изъятых в пользу РФ компаний

В Минфине надеются до конца года в России продать как минимум две компании, которые были изъяты в пользу государства, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Лично он считает, что за этот срок будет продано пять крупных активов.

«Мы ничего (за одним исключением) из того, что прокуратура обратила в доход государства, оставлять в казне не собираемся. Это все будет продано. Какой будет способ продажи — я не знаю, потому что там разные ситуации есть. Иногда это прямая продажа, иногда это конкурс»,— сказал господин Моисеев (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что обязательными для продажи в 2025 году Минфин считает «Домодедово» и ЮГК.

Аэропорт Домодедово был обращен в доход государства 17 июня, поводом стали иностранные гражданства бенефициаров ООО «ДМЕ Холдинг» Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. ЮГК конфисковали у бывшего владельца Константина Струкова по антикоррупционному иску. Минфин сообщил, что контрольный пакет акций «Южуралзолота» планируют продать структуре Газпромбанка.