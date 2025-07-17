Карточная остановка

В течение многих лет кредитные карты были доступны практически всем желающим, однако в этом году ситуация изменилась. Банки стали тщательнее анализировать поведение заемщиков и активно уменьшают лимиты наименее доходным и наиболее рисковым клиентам. Стоит ли ожидать смягчения карточной политики после снижения ставок, разбирался «Ъ-Review».

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Карточная зачистка

Сегмент кредитных карт переживает период небывалого ранее охлаждения. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в годовом отношении количество выдач сократилось на 59%, общий объем одобренных лимитов — на 55%. «Количество новых кредиток, выданных в январе—мае текущего года, в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года»,— подтверждают серьезный спад и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Правда, там считают, что рынок кредитных карт уже миновал самый тяжелый этап. В 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась на уровне 1,07–1,11 млн в месяц, уточняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Резкое сокращений выдач кредиток сегодня — общий тренд на рынке, констатируют в банке ВТБ. При этом спрос со стороны клиентов остается высоким, рассказали в Ренессанс-банке. «В условиях ужесточения регулирования рынка потребительского кредитования наблюдается перераспределение спроса в сторону кредитных карт. Однако банки сейчас не имеют запасов капитала для активного развития этого продукта и увеличения лимитов, несмотря на наличие спроса со стороны клиентов»,— прокомментировал заместитель председателя правления Ренессанс-банка Денис Мавланов, уточнив, что снижение средних лимитов по кредитным картам составило примерно 20% в течение 2025 года. Сейчас средний лимит — чуть более 100 тыс. руб. Но нередки случаи, когда банки снижают лимиты действующим клиентам вообще до нуля, отмечает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

Особенно не повезло так называемым спящим клиентам, то есть тем, кто имел кредитку, но активно ею не пользовался.

«Количество держателей кредитных карт, вернувшихся из статуса “неактивный” в статус “действующий”, в начале 2025 года составило 0,55 млн человек (прогноз на конец первого полугодия 2025 года — 0,9 млн человек), что является минимальным значением за историю исследования и отражает активную работу российских банков по закрытию не используемых клиентами кредитных лимитов с целью снижения давления на регуляторный капитал»,— рассказал генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

Новые правила

Долгое время банки активно выдавали кредитные карты и устанавливали по ним щедрые лимиты. И многие клиенты привыкли, что на карте числится несколько десятков, а то и сотен тысяч доступных кредитных рублей, которыми при необходимости можно воспользоваться. Исторически банки не обременялись наличием неиспользуемых кредитных лимитов, поскольку лимиты по кредитным картам без задолженности не создавали давления на регуляторный капитал, говорит Михаил Алексин.

Однако все изменилось в 2024 году. «Центробанк существенно ужесточил условия резервирования неиспользуемых лимитов кредитных карт и потребовал распределять на них регуляторный капитал»,— объясняют в ОКБ. Далее последовали соответствующие меры со стороны банков: они закрыли кредитные договоры на карты, лимиты по которым долгое время не использовались клиентами. «Параллельно со второй половины 2024 года существенно ужесточились условия и возможности для открытия новых кредитных карт. Соответственно, снизилась как возможность возврата из статуса “неактивный”, так и общее количество неактивных держателей кредитных карт»,— описал ситуацию Михаил Алексин.

В НБКИ также объясняют отрицательную динамику по кредитным картам жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП) по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения макропруденциальных лимитов (МПЛ) в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). «По этой причине аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне. В настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с приемлемым качеством кредитной истории и ПДН не более 50%»,— рассказал Алексей Волков. При этом в НБКИ отмечают, что упала и активность самих граждан, прежде всего по причине высоких ставок.

Однако в агентстве НКР считают, что ставки по кредиткам можно было назвать очень высокими и до значительного ужесточения ДКП, поэтому ее влияние на спрос со стороны заемщиков ограниченно. «А вот макропруденциальные ограничительные меры регулятора, направленные на охлаждение всего розничного сегмента, оказывают заметное влияние на предложение банков и динамику сегмента в целом»,— уверен директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Кроме того, снижение лимитов по действующим картам происходит в первую очередь у тех категорий заемщиков, которые злоупотребляют грейс-периодами и бонусными программами и являются для банков убыточными клиентами, считает Юрий Грибанов.

«В условиях высокой стоимости фондирования банки не заинтересованы в клиентах, единственным продуктом которых является бесплатное использование денег в грейс-периоде»,— поясняет руководитель Frank RG.

Руководитель блока розничного бизнеса банковской группы ТКБ Владимир Стасевич отмечает еще один фактор, который подталкивал банки анализировать траты клиентов: «В условиях высокой ключевой ставки некоторые клиенты стали использовать средства с кредитной карты для размещения на депозитах, что, с точки зрения банков, противоречит изначальному целеполаганию продукта».

Спящие проснулись, ленивые активизировались

Снижение доступности кредитования в розничном сегменте подействовало на клиентов с действующими лимитами по кредитным картам вполне предсказуемым образом. «Клиенты стали активнее использовать карты, выданные до 2025 года, что стало одним из основных факторов роста портфеля банка в июне на 3%»,— рассказали в пресс-службе ВТБ, уточнив, что новые владельцы кредитных карт увеличили активацию карт на 15% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

У тех, кто регулярно пользовался кредитками, такого всплеска не наблюдается, отмечает руководитель направления департамента по разработке продуктов банка «Синара» Роман Пруссас. «В условиях ужесточения потребительского кредитования клиенты, оформившие карты несколько лет назад и продолжающие ими пользоваться, демонстрируют незначительное увеличение активности, поскольку условия по их картам более выгодные, чем по новым кредитным предложениям»,— уточнил он.

Уложиться в срок

В условиях высокой стоимости заемных денег клиенты стараются уложиться в беспроцентный период. В пресс-службе ВТБ отметили, что на текущий момент наблюдается общая тенденция к увеличению количества клиентов, использующих кредитную карту в грейс-периоде. При этом выходить за пределы беспроцентного периода для клиентов сейчас дорогое удовольствие.

«Рыночные ставки по операциям, не входящим в грейс-период, сейчас варьируются в диапазоне от 15% до 50% в зависимости от продуктов и типов операций»,— говорит Денис Мавланов.

Ожидание перезапуска

Клиенты банков ждут, что вслед за смягчением ДКП кредитные продукты станут доступнее, однако в случае с кредитными картами эти ожидания могут не оправдаться.

Участники рынка полагают, что карты с открытыми кредитными лимитами перестанут быть общедоступным продуктом.

«Действительно, снижение ключевой ставки будет способствовать увеличению спроса на кредитные карты со стороны граждан. Однако не будем забывать о консервативной политике банков и МПЛ в части ограничения кредитования граждан с ПДН более 50%. Таким заемщикам получить новую кредитную карту или увеличить лимиты по старой будет практически невозможно. В таких условиях лимиты по картам могут быть увеличены, по сути, только для наиболее качественных заемщиков, чья долговая нагрузка находится на приемлемом уровне»,— прогнозирует Алексей Волков.

Фактическое снижение ключевой ставки и закрепление тренда на смягчение ДКП выразятся в росте качественного спроса и ответного предложения со стороны банков, прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Заемщики с низкой кредитной нагрузкой будут более охотно пользоваться картами при понижении ставок. Банки могут несколько ослабить риск-политики и увеличить лимиты. Но в любом случае глобальным фактором, определяющим скорость изменения величины банковских кредитных портфелей, останутся макропруденциальная политика регулятора и запас капитала основных игроков рынка кредитных карт»,— считает эксперт.

При этом, уверены участники рынка, конкуренция за качественных заемщиков будет расти, в первую очередь за клиентов, получивших карты под высокий процент в 2024–2025 годах, так как банки, выпустившие такие кредитки, не смогут снизить клиенту ставку по действующему продукту. «Процентная ставка по кредитной карте фиксируется на весь срок действия договора и не может быть изменена»,— поясняет Роман Пруссас.

Однако при смягчении ДКП клиенты захотят рефинансировать продукт под более низкую процентную ставку, ожидают банкиры. «Если клиент имеет хорошую кредитную историю, то банк, конечно, сможет предложить ему рыночные условия по кредитной карте. Стоит иметь в виду, что большой пул клиентов — это активные заемщики, пользующиеся кредитными продуктами в нескольких банках, поэтому на рынке стоит ожидать не волну рефинансирования, а скорее конкуренцию за клиента и переманивание из банка в банк»,— прогнозирует Владимир Стасевич.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Вероника Хохлова