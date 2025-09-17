Других читателей для них нет

Продажи в книжных магазинах за восемь месяцев 2025 года сократились на 6–18%, при этом доля онлайн-продаж увеличивается. Участники рынка связывают падение продаж с растущей долей маркетплейсов, на которые уже приходится 65%, а рост цен обусловлен увеличением стоимости бумаги, печати и «постоянно меняющимися требованиями законодательства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным компании «Платформа ОФД», продажи в книжных магазинах в январе—августе 2025 года сократились на 6% год к году, а средний чек вырос на 10%, до 901 руб. В МТС-банке говорят, что, по их данным, продажи сократились на 8%, а средний чек уменьшился на 7%, до 615 руб. В T-Pay оценивают, что за период офлайн продажи книг упали на 18%, а средний чек вырос на 8%, до 776 руб., при этом средний чек на онлайн-покупки сократился на 9%, до 1,1 тыс. руб. В МТС-банке добавляют, что при этом доля покупок цифровых книг от общего количества продаж выросла с 27% до 33%, а средний чек в онлайн-сервисах вырос на 10%, до 345 руб. По данным T-Pay, рост составил 12%, а средний чек сократился на 1%, до 342 руб.

Оборот книжной розницы за шесть месяцев 2025 года вырос на 1,1% год к году, говорит президент Ассоциации книгораспространителей (объединяет более 80 книжных магазинов и издательств; в их числе Московский дом книги, сеть «Буквоед», ГК «Альпина») Светлана Зорина: «Данный рост в первую очередь можно связать с инфляцией и удорожанием книг». По ее словам, средняя цена реализации книги в книжном магазине за шесть месяцев выросла на 12,3%, до 546,20 руб. «Данный рост в первую очередь вызван повышением отпускных цен поставщиков на 16,1%. При этом экземплярные продажи упали на 10,5%, а посещаемость книжных магазинов в среднем снизилась на 6,6%, в отдельных региональных сетях — на 10–20%»,— добавляет она.

По итогам прошлого года оборот книжной розницы (магазины и сети) составил 37,4 млрд руб., на него пришлось 38% от всей реализуемой книжной продукции. Это минимальный показатель за четыре года, доля канала с 2019 по 2024 год сократилась на 29% (см. “Ъ” от 10 июня).

В сети «Читай-город — Буквоед» средний чек с книгами вырос на 4%, а общий средний чек — на 10,6%, до 782 руб. По их данным, продажи художественной литературы выросли на 13%, детской — на 4%, а нон-фикшена сократились на 5%. «В топ-покупок книг помимо учебников книги жанра нон-фикшен. Потребитель предпочитал книги по психологии и саморазвитию, по обучению детей (развивающие книги), а также художественную литературу»,— добавляет гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков. Выручка группы компаний «Литрес» от продажи цифровых книг во всех моделях монетизации (ppd, подписка, абонемент) выросла в январе—августе 2025 года на 12%, говорят в компании. При этом средний чек в штучных покупках вырос на 5%, в подписке — на 11%. В «Строках» (входит в МТС) говорят, что среднее потребление онлайн-книг на пользователя за первое полугодие 2025 года увеличилось на 13%. В «Яндекс Книги» отказались от комментариев.

Продажи сокращаются из-за доминирования маркетплейсов как канала продаж печатных книг, объясняет директор по маркетингу издательской группы «Альпина» Ирина Антонова: «У нас в первую половину 2025 года доля таких продаж выросла на 3% по сравнению с первым полугодием 2024 года и сейчас доходит до 65%». В целом, по данным «Альпины», в среднем по книжному рынку цены на книги растут примерно на 10–12% в год, говорит госпожа Антонова. По ее словам, это связано с ростом издержек на производство, бумагу, печать и логистику, а также постоянно меняющимися требованиями законодательства.

«В среднем книги растут в цене на 20–25 процентов ежегодно. Также влияет перераспределение большинства покупок в пользу маркетплейсов, которые не занимаются продвижением чтения», — объясняет гендиректор магазина «Подписные издания» Максим Иванов. Среди других причин он называет рост цен на бумагу и нехватку типографского оборудования, а также рост налогов для большого количества малых книжных предприятий. По его словам, из-за конкуренции с маркетплейсами и роста налоговых отчислений в прошлом году закрылось более 200 книжных магазинов.

Алексей Жабин, Марианна Голдобенкова, Юлия Юрасова