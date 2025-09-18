Джаз на теплоходе, ансамбль «Нальмэс» и ледовое шоу Татьяны Навки

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут послушать джаз на теплоходе «Дагомыс», увидеть концерт государственного ансамбля «Нальмэс» и ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Также в эти дни пройдет выступление симфонического оркестра Orchestra of New Time с программой «Мировые рок-хиты», состоится цирковое представление «Принц цирка», а на сцене Зимнего театра покажут драму «Три тополя на Плющихе». Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка (в центре)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка (в центре)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Где послушать музыку

В пятницу, 19 сентября, на теплоходе «Дагомыс» пройдет джазовый концерт в рамках фестиваля Jazz More. Организаторы приглашают зрителей к отправлению от Морского вокзала, где на борту судна прозвучат импровизации известных музыкантов. Морская прогулка продлится полтора часа, а благодаря живой музыке и пейзажам, открывающимся во время движения по морю, мероприятие обещает стать не только концертом, но и своеобразным путешествием. Начало программы запланировано на 22:00, сбор гостей — за 20 минут до отправления.

Стоимость билета — 3500 руб. (6+).

В тот же вечер в Зимнем театре состоится выступление Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс». Основанный в 1936 году коллектив считается одним из старейших профессиональных ансамблей региона. Танцевальные композиции сочетают традиционные адыгские мотивы и современное сценическое исполнение. На сцену одновременно выйдут более 60 артистов в сопровождении оркестра и в ярких национальных костюмах. Концерт начнется в 19:00.

Стоимость билета — от 2500 руб.

В субботу, 20 сентября, в Центре национальных культур в Лазаревском выступит краснодарский коллектив Orchestra of New Time, известный экспериментальным сочетанием классической, джазовой и рок-музыки. На этот раз зрителям предложат программу «Мировые рок-хиты», в которую вошли композиции Queen, Deep Purple, Nirvana, Scorpions и других легендарных групп. По словам участников оркестра, они намерены воспроизвести на сцене атмосферу живого рок-концерта с использованием симфонических инструментов, сохранив при этом узнаваемость оригинальных произведений. В репертуар включены такие композиции, как We Are the Champions, Smoke on the Water, Still Loving You и Smells Like Teen Spirit.

Стоимость билета — от 1700 руб. (12+).

Какие спектакли посетить

С 19 по 21 сентября в ледовом дворце спорта «Айсберг» состоится ледовое шоу «Аленький цветочек» под руководством Татьяны Навки. Постановка совмещает элементы театрального представления и спортивного выступления фигуристов. В числе участников — олимпийские чемпионы и призеры международных турниров Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Максим Ковтун и другие спортсмены. В основе сюжета — известная сказка Сергея Аксакова, где главной темой становятся красота, искренность и сила любви. Шоу сопровождается вокальными партиями и использованием современных сценических технологий, включая 3D-проекции и световые эффекты.

Стоимость билета — от 2000 руб. (0+).

В субботу, 20 сентября, в сочинском цирке пройдет представление «Принц цирка», которое включает в себя традиционные жанры и современные сценические решения. Зрителям обещают акробатические номера, выступления жонглеров и гимнастов, использование световых и водных эффектов. Одним из центральных элементов программы станет аттракцион «Один среди львов» под руководством заслуженного артиста России Владислава Гончарова. Артист выходит в клетку один на один с девятью африканскими хищниками, демонстрируя трюки, требующие высокого уровня мастерства и смелости.

Стоимость билета — от 1800 руб. (0+)

В воскресенье, 21 сентября, в Зимнем театре будет показ спектакля «Три тополя на Плющихе» по рассказу Александра Борщаговского. Постановка Льва Рахлина представляет собой драму о судьбах обычных людей, чья жизнь меняется после случайной встречи. Главные роли исполняют Дарья Мороз и Евгений Сидихин. Продолжительность спектакля — около полутора часов.

Стоимость билета — от 1500 руб. (12+).

Что смотреть в кино

В эти дни в кинотеатре «Море Молл» состоится премьера фильма «Всеведущий читатель». Картина в жанре фэнтези-боевика рассказывает о молодом офисном сотруднике, который обнаруживает, что окружающий его мир постепенно начинает повторять сюжет его любимого романа о конце света. Герой оказывается единственным человеком, знакомым с финалом произведения, и именно от его действий зависят судьбы окружающих.

Стоимость билета — от 640 руб. (18+).

Также в прокате — драма Алексея Балабанова «Брат», вышедшая на экраны в 1997 году и ставшая знаковым фильмом для российского кинематографа конца XX века. В центре сюжета — демобилизованный солдат Данила Багров, отправившийся в Санкт-Петербург и оказавшийся в сложной криминальной среде. Фильм удостоен наград на российских и зарубежных фестивалях, в том числе на «Кинотавре». В главных ролях — Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков.

Стоимость билета — от 640 руб. (12+).

Куда сходить еще

С 19 по 21 сентября в Большом Сочинском дельфинарии пройдет программа «Плавание с китами». Посетители смогут познакомиться с белыми китами Гошей и Глашей, а также принять участие в интерактивном занятии, которое проводится в отдельном бассейне. Организаторы обещают, что общение с животными будет сопровождаться рассказом специалистов о морских млекопитающих и демонстрацией их повадок.

Стоимость билета — от 8000 руб. (0+).

