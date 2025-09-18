Трамп связал введение санкций против РФ с отказом ЕС от российской нефти

Президент Дональд Трамп заявил, что США введут санкции против России, только когда страны Евросоюза перестанут покупать у нее нефть. Он назвал «нечестным» то, что некоторые европейские страны продолжают покупать российские энергоресурсы вместо американских.

«Но я готов делать и другие вещи, только не тогда, когда люди (главы европейских стран.— “Ъ”), за которых я борюсь, покупают нефть у России»,— сказал господин Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером (трансляция велась на YouTube-канале Sky News). Господин Трамп заявил, что Вашингтон уже снизил цены на нефть, чтобы «Россия остепенилась».

13 сентября Дональд Трамп заявил о готовности ввести «серьезные санкции» против России в случае, если европейские страны перестанут покупать российскую нефть. Издание Politico сообщило, что перенос принятия 19-го пакета связан с попытками ЕС уговорить Венгрию и Словакию «снизить зависимость от российской нефти».