Стармер обсудил с Трампом поддержку Украины, оборону и «давление на Путина»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом способы увеличения оборонной поддержки Украины и усиления давления на президента России Владимира Путина с целью добиться заключения мирного соглашения.

«Мы обсудили сегодня, как нам укрепить нашу оборону, поддерживать Украину и решительно усилить давление на (Владимира. — "Ъ") Путина, чтобы заставить его согласиться на долгосрочное мирное соглашение»,— сказал Кир Стармер журналистам по итогам переговоров с американским лидером в Британии (цитата по Reuters).

Дональд Трамп вместе с женой прибыл в Великобританию с государственным визитом 16 сентября. На следующий день его приняли в Виндзорском замке, там же прошел торжественный банкет в честь приезда американского президента. В эти дни в центре Лондона прошли демонстрации, участники которых протестовали против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. Сегодня господин Трамп провел переговоры с британским премьером Киром Стармером.

Анастасия Домбицкая