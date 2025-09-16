Лондон волнуется раз

Вечером во вторник, 16 сентября, президент США Дональд Трамп прибывает с государственным визитом в Великобританию. Еще в феврале, вручая приглашение главе Белого дома, британский премьер Кир Стармер заявил, что визит будет «беспрецедентным» и «историческим». И он действительно обещает стать именно таким, но не только потому, что никогда ранее некоролевская особа не приезжала в Соединенное Королевство с госвизитом дважды. Невзирая на тщательную подготовку, вероятность того, что что-то пойдет не так, по-прежнему весьма имеется. Да и никто из прежних посетителей Виндзора не вызывал у местной публики столь смешанные чувства.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Тревожные ожидания

Первое публичное появление президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании произойдет вечером во вторник в частном поместье Виндзорского замка, где их встретит король Карл III. Уже 17 сентября первую чету Америки ждет торжественный прием от лица британской монархии и роскошный государственный банкет. Наконец, в четверг, Трампы отправятся в Чекерс — загородную резиденцию премьера Кира Стармера в Бакингемшире для встречи с ним и его супругой леди Стармер.

В общей сложности Трамп пробудет в Туманном Альбионе менее 48 часов и даже не заскочит на Даунинг-стрит, не выступит в парламенте и не найдет времени сыграть в гольф. Тем не менее и столь краткое по меркам госвизита пребывание главы Белого дома в Великобритании стало крайне непростым испытанием для служб безопасности и службы протокола.

В церемонии в Виндзоре было решено задействовать сразу 120 лошадей (в разы больше, чем в ходе последнего визита президента Франции Эмманюэля Макрона).

И чуть ли не самой большой проблемой стал поиск места для сбора Королевской конной гвардии: оно должно быть достаточно далеко от вертолетных площадок, чтобы шум не испугал животных, но достаточно близко, чтобы оперативно сформировать сопровождение экипажа Трампов во время его поездки по территории Виндзорского замка.

Немало суматохи возникло и по поводу того, кто и где будет сидеть на государственном банкете на полторы сотни гостей в Зале святого Георгия. Правильная рассадка долго обсуждалась ради того, чтобы люди, занимающиеся определенными политическими вопросами, сидели рядом и могли беседовать на свои профессиональные темы.

Но больше всего Лондон, судя по всему, тревожила личность самого гостя.

Красной нитью всех публикаций британских СМИ в преддверии приезда Дональда Трампа стало предположение о высокой вероятности того, что вопреки многомесячной подготовке что-то наверняка пойдет не по плану.

В этой связи в последние дни многие вспоминали про скандальный первый госвизит Трампа в Великобританию.

Тогда, в июне 2019 года, глава Белого дома назвал мэра Лондона Садика Хана «полным неудачником», поддержал Бориса Джонсона в борьбе за пост лидера от Консервативной партии и зачем-то предложил включить британскую Национальную службу здравоохранения в повестку торговых переговоров между США и Великобританией.

И все это — на фоне петиции, подписанной более чем 1 млн человек, просивших Трампа не приезжать в Великобританию, и массовых протестов уже после того, как он все-таки приехал. Это сопровождалось запуском в небо Лондона гигантской надувной фигуры оранжевого цвета, изображающей Трампа в виде рассерженного младенца в подгузнике с мобильным телефоном в руках.

На этот раз надувного «младенца Трампа» протестующие решили не задействовать, а вот протестные акции снова пообещали. Уже 16 сентября вечером демонстранты из коалиции «Остановить Трампа» намерены выйти на главную улицу Виндзора, чтобы «дать отпор не только самому Трампу, но и этой крайне правой политике ненависти». В среду планируется марш по центру Лондона, который завершится массовым митингом на Парламентской площади.

Нервозности начинающемуся госвизиту добавило и увольнение за считаные дни до него с должности британского посла в Штатах Питера Мандельсона.

Он был снят с должности Киром Стармером после публикации в газете The Sun о его дружбе со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. И, как утверждали источники Politico, Трамп остался очень недоволен тем, что Стармер не проинформировал его лично, прежде чем уволить посла.

Помпезность превыше всего

Лично вручая в феврале этого года Дональду Трампу приглашение посетить Соединенное Королевство с государственным визитом, Кир Стармер заявил, что его грядущая поездка будет «беспрецедентной» и «исторической». Действительно, ранее президентов США, избранных на второй срок, звали лишь на чай или на обед с монархом, как это было в случае с Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим. Так что Дональд Трамп оказался первой особой некоролевских кровей, кому оказали честь, позвав с госвизитом в Британию повторно.

Впрочем, здесь у Лондона оказался свой тонкий расчет. «Остальной мир будет смотреть на Лондон и Виндзор, укрепляя международный авторитет Великобритании»,— не без гордости отметил местной прессе один из источников в британском правительстве. «В центре внимания — внешний вид, исторический момент, помпезность. Для Трампа главное — телевизионная картинка, и это отличная телевизионная картинка»,— добавил второй.

Впрочем, помпезность, с которой Британия намерена встречать Трампа, не отменяет и внимания к содержанию американо-британских отношений. А здесь у стран, вопреки теплым личным отношениям лидеров, остался ряд вопросов.

Несмотря на подписание еще в мае «исторического экономического соглашения», американские пошлины на британскую сталь и алюминий остались на уровне 25%. Кроме того, торговое соглашение оставило в подвешенном состоянии вопрос о пошлинах США на продукцию британской фармацевтической промышленности: они будут зависеть от результатов расследования США и стремления Лондона «улучшить общую среду» для американских фармкомпаний, работающих в Великобритании.

Помимо торговых вопросов, Стармер явно попытается прояснить и судьбу дальнейших действий Трампа по Украине.

По данным многих источников, на встрече 18 сентября британский премьер снова попытается убедить Трампа в том, что именно российский лидер Владимир Путин является главным препятствием на пути к миру, и добиться ужесточения его отношения к Москве. Нелегкой обещают стать и дискуссии о ситуации на Ближнем Востоке: недавно Кир Стармер выразил готовность признать палестинское государство, что совершенно точно пришлось не по душе произраильскому главе Белого дома.

Пожалуй, единственным пунктом, не вызывающим каких-то разногласий, стало соглашение Лондона и Вашингтона о технологическом партнерстве, предполагающее сотрудничество двух стран в области искусственного интеллекта, квантовых технологий и космоса (его планируется подписать в ходе нынешнего визита). Соглашение было преподнесено Лондоном как способ обойти Китай в технологической гонке, а потому, очевидно, и вызывало у Дональда Трампа заметный энтузиазм.

Наталия Портякова