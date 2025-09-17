В Лондоне прошли многотысячные протесты против визита Трампа

В центре Лондона прошла демонстрация, участники которой протестовали против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. По данным лондонской полиции, в акции приняло участие около 5 тыс. человек.

Протестующие несли плакаты с такими лозунгами, как «Британский народ не рад фашисту Трампу», «Нет Трампу», «Нет расизму», «Мигрантам — добро пожаловать, Трампу нет». Демонстрацию организовала «Коалиция “Остановим Трампа”», в которую входит несколько десятков профсоюзов и других организаций.

Протесты против визита господина Трампа проходили и 16 сентября, когда президент США прибыл в Великобританию. В тот же день политические активисты из группы Led By Donkeys спроецировали на Виндзорский замок портрет Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном. В последние месяцы скандал вокруг дела финансиста, которого обвиняли в сутенерстве, разгорелся в США с новой силой, в частности, критики говорят о связях президента США с Эпштейном. После этой акции полиция арестовала четырех человек, которых подозревают в «несанкционированном проецировании» изображения на здание.

Из проведенного компанией YouGov опроса следует, что 45% британцев считают решение пригласить господина Трампа во второй раз посетить страну с государственным визитом (первый визит состоялся в 2019 году) ошибкой, и лишь 30% поддерживают это решение.

Яна Рождественская