СКЖД зафиксировала 560 нарушений ПДД на переездах в 2025 году

На железнодорожных переездах в границах СКЖД в январе - августе 2025 года произошло 29 ДТП. В результате них четыре человека погибли и 19 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, дорожно-транспортные происшествия случились в семи субъектах федерации, расположенных в границах магистрали: в Республике Дагестан – десять, в Краснодарском крае – шесть, в Ставропольском крае – четыре, в Кабардино-Балкарской Республике – четыре, в Ростовской области – три , в Республике Северная Осетия-Алания – одно.

«За восемь месяцев 2025 года на железнодорожных переездах СКЖД зафиксировано более 560 нарушений ПДД водителями транспортных средств. В целях профилактики ДТП с начала 2025 года железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели 274 рейда по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. В отношении 66 водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав»,– пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко