Дельфина из реки Бейсуг перевезли в Анапу для выпуска в море
В реке Бейсуг Красноармейского района Краснодарского края специалисты центра спасения дельфинов «Дельфа» поймали афалину, которую около двух недель назад заметили в малосоленой воде. Об этом сообщает «КП»-Кубань.
Фото: t.me / delfacenter
Дельфину удалось выбраться из рыболовной снасти, но после инцидента его состояние ухудшилось. При осмотре у животного зафиксировали раны, которые обработали антисептиком, а также сделали инъекцию антибиотика. Сейчас афалина находится в стабильном состоянии.
Млекопитающее транспортируют в Анапу, где после ветеринарного осмотра его планируют выпустить в Черное море.