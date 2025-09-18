Дельфина из реки Бейсуг перевезли в Анапу для выпуска в море

В реке Бейсуг Красноармейского района Краснодарского края специалисты центра спасения дельфинов «Дельфа» поймали афалину, которую около двух недель назад заметили в малосоленой воде. Об этом сообщает «КП»-Кубань.

Фото: t.me / delfacenter

Дельфину удалось выбраться из рыболовной снасти, но после инцидента его состояние ухудшилось. При осмотре у животного зафиксировали раны, которые обработали антисептиком, а также сделали инъекцию антибиотика. Сейчас афалина находится в стабильном состоянии.

Млекопитающее транспортируют в Анапу, где после ветеринарного осмотра его планируют выпустить в Черное море.

Анна Гречко