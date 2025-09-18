Трамп: Нетаньяху «просто имеет меня»

Президент США Дональд Трамп нецензурно высказался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, реагируя на удар Израиля по лидерам «Хамаса» в Катаре. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal.

По данным собеседников газеты, после израильской операции в Дохе президент США сказал о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху: «Да он просто имеет меня!» Господин Трамп выразился так на совещании с высокопоставленными сотрудниками администрации, включая госсекретаря Марко Рубио.

Эксперты отмечают, что раздражение главы Белого дома усугубляет положение израильского премьер-министра. По словам бывшего посла Израиля в США Итамара Рабиновича, господин Нетаньяху находится «в осаде и делает ошибки». «Единственное, что работает на него,— поддержка Трампа», — сказал дипломат.

9 сентября Израиль нанес удар по столице Катара. Целью был штаб палестинского движения «Хамас». Группировка заявила о гибели сына одного из своих лидеров Хаммама аль-Хайи, еще нескольких членов движения и сотрудника службы безопасности Катара.

О реакции стран Ближнего Востока на удар Израиля по Дохе читайте в материале «Ъ» «Против Израиля ставят арабский военный блок».

Андрей Келекеев