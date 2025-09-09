Удар Израиля по штабу лидеров «Хамаса» в Катаре

Израиль нанес удар по штабу руководства «Хамаса» в Дохе. Как сообщает Channel 12, главной целью был лидер группировки Халиль аль-Хайя. Информации о его судьбе нет: Al Arabiya сообщает о его гибели, в то время как источники Reuters утверждают, что он выжил при атаке. Израиль заявил, что считает свои действия оправданными. Мировое сообщество осудило действия Израиля, указав на грубое нарушение суверенитета Катара. Что происходит после атаки ЦАХАЛа — в онлайне «Ъ».

18:16. МИД Турции осудил атаку на членов ХАМАС в Катаре и призвал международное сообщество усилить давление на Израиль.

18:10. Наследный принц Саудовской Аравии подтвердил, что королевство готово задействовать все возможности для поддержки Катара после израильской атаки на Доху.

18:09. Удар Израиля представляет собой грубое нарушение суверенитета Катара, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

18:07. Израиль решил устранить руководство «Хамаса» после вчерашнего теракта в Иерусалиме, считает свои действия оправданными. Об этом заявили в офисе Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поврежденное в результате удара ЦАХАЛа здание в Дохе, где находились лидеры «Хамаса»

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Поврежденное в результате удара ЦАХАЛа здание в Дохе, где находились лидеры «Хамаса»

18:06. ОАЭ осуждают «вопиющее и трусливое нападение» Израиля на Катар призывают Совбез ООН остановить израильские атаки.

18:05. Удар Израиля по Катару был нацелен на лидеров «Хамаса», занимавшихся планированием атаки 7 октября, заявил израильский постпред при ООН.

18:05. Для ударов по Дохе Израиль использовал около 15 самолетов и сбросил более 10 боеприпасов туда, где находилось руководство «Хамаса». Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

18:04. Иран осудил нападение Израиля на лидеров «Хамаса» и призвал мировое сообщество отреагировать на атаку Тель-Авива.

18:02. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил израильские удары по Дохе. Об этом сообщила пресс-служба президента.

18:01. Нефть ускорила рост на более 1,5% после атаки Израиля по лидерам «Хамаса» в Катаре.

18:01. Иордания осудила действия Израиля и заявила, что поддержит любые действия Катара для защиты суверенитета.

17:59. Посольство США рекомендовало американским гражданам в Катаре оставаться в укрытиях.

17:58. Катар начал расследование нападения на делегацию «Хамаса» в Дохе. Об этом сообщил официальный представитель катарского МИДа Маджид аль-Ансари.

17:57. Палестина решительно осуждает удар Израиля по Катару, это нарушение международного права и суверенитета страны, заявил палестинский вице-президент Хусейн аш-Шейх.

17:56. Катар приостанавливает свои посреднические усилия по сделке между «Хамасом» и Израилем до дальнейшего уведомления, сообщает израильский канал 12.

17:55. Израильский удар по Дохе стал шоком для Катара, передает корреспондент «Аль Джазиры». «Это большой жилой район, где много иностранных посольств. Здесь живет много гражданских лиц, недалеко находится ливанская школа. Эхо взрывов было слышно по всему городу и за его пределами»,— говорит он.

17:54. Ливанское информационное агентство Al-Mayadeen со ссылкой на источник утверждает, что делегация «Хамаса» выжила после покушения.

17:53. Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению руководства «Хамаса» в Катаре и несет за нее ответственность, заявили в офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

17:51. По меньшей мере пятеро членов руководства палестинского движения ХАМАС находились в здании в момент удара. Об этом заявил телеканал «Аль-Хадат».

17:50. Источник в «Хамасе» заявил «РИА Новости», что к настоящему моменту нет информации о гибели лидеров движения в результате атаки Израиля в Дохе.

17:49. Члены делегации «Хамаса» во главе с лидером движения Халилем аль-Хайя выжили после израильских ударов в Дохе, передает телеканал «Аль Джазира» со ссылкой на источник в руководстве «Хамаса».

17:48. Лидер «Хамаса» Халиль аль-Хайя погиб при израильском ударе по Дохе, утверждает телеканал Al Arabiya.

17:47. Лидеры «Хамаса» выжили после атаки Израиля в Дохе. Об этом пишет «Аль-Джазира» со ссылкой на палестинский источник.

17:46. В момент удара лидеры «Хамаса» вели переговоры с посредниками о предложении США по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает «Аль-Хадат» со ссылкой на источники.

В здании находились лидер группировке в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хайя, глава офиса движения за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой «Хамаса» на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин, члены политбюро Низара Аудалла и Гази Хамад.

17:45. Израиль заранее предупредил США об ударе по руководству «Хамаса» в столице Катара. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников. По их словам, Вашингтон «дал зеленый свет» на проведение операции.

17:44. Удар по высшему руководству «Хамаса» ЦАХАЛ нанес совместно с Общей службой безопасности Израиля (ШАБАК).

17:44. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штабу руководства «Хамаса» в Дохе (столице Катаре). Как сообщает Channel 12, главной целью был лидер группировки Халиль аль-Хайя.