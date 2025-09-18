Путин об участниках СВО во власти, экономической стабильности и доверии избирателей

Владимир Путин встретился с лидерами фракций в Госдуме: Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Леонидом Слуцким (ЛДПР), Алексеем Нечаевым («Новые люди»), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия — За правду») и Геннадием Зюгановым (КПРФ). Глава государства призвал выдвигать участников боевых действий на Украине на руководящие посты, назвал условие обороноспособности РФ и заявил о доверии избирателей к парламентским партиям. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

О результатах выборов

Все парламентские партии России на выборах показали, что пользуются доверием своих избирателей, это гарантирует политическую стабильность.

Слова благодарности всем избирателям.

Об участниках СВО во власти

Участники военной операции на Украине внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти.

Участников СВО нужно выдвигать на руководящие посты, «это будет наша смена».

Спасибо парламентским фракциям за то, что выдвигают участников боевых действий.

О состоянии экономики

Одним из приоритетов власти является сохранение макроэкономической стабильности, от нее зависит обороноспособность РФ, выполнение социальных обязательств, в том числе перед семьями и пенсионерами.

Надо понимать, где грань, за которой управляемое охлаждение экономики может стать «переохлаждением», но пока до рецессии далеко.

Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности.

Исторический минимум по уровню безработицы в России сохраняется.

РФ целенаправленно снижает темпы роста экономики в обмен на подавление инфляции.

О российском авиастроении

Россия полностью удовлетворяет потребности ВС РФ в боевой авиации и поставляет технику на экспорт.

Авиадвигатели, подобные российским ПД-14, делают всего четыре страны в мире, включая Россию.

В РФ активно идет работа над двигателями широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета.

О переименовании Волгограда в Сталинград

Этот вопрос должны решать жители города.

О миграционной политике