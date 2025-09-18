обновлено 16:41
Путин об участниках СВО во власти, экономической стабильности и доверии избирателей
Президент РФ поговорил с руководителями парламентских фракций
Владимир Путин встретился с лидерами фракций в Госдуме: Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Леонидом Слуцким (ЛДПР), Алексеем Нечаевым («Новые люди»), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия — За правду») и Геннадием Зюгановым (КПРФ). Глава государства призвал выдвигать участников боевых действий на Украине на руководящие посты, назвал условие обороноспособности РФ и заявил о доверии избирателей к парламентским партиям. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
О результатах выборов
- Все парламентские партии России на выборах показали, что пользуются доверием своих избирателей, это гарантирует политическую стабильность.
- Слова благодарности всем избирателям.
Об участниках СВО во власти
- Участники военной операции на Украине внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти.
- Участников СВО нужно выдвигать на руководящие посты, «это будет наша смена».
- Спасибо парламентским фракциям за то, что выдвигают участников боевых действий.
О состоянии экономики
- Одним из приоритетов власти является сохранение макроэкономической стабильности, от нее зависит обороноспособность РФ, выполнение социальных обязательств, в том числе перед семьями и пенсионерами.
- Надо понимать, где грань, за которой управляемое охлаждение экономики может стать «переохлаждением», но пока до рецессии далеко.
- Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности.
- Исторический минимум по уровню безработицы в России сохраняется.
- РФ целенаправленно снижает темпы роста экономики в обмен на подавление инфляции.
О российском авиастроении
- Россия полностью удовлетворяет потребности ВС РФ в боевой авиации и поставляет технику на экспорт.
- Авиадвигатели, подобные российским ПД-14, делают всего четыре страны в мире, включая Россию.
- В РФ активно идет работа над двигателями широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета.
О переименовании Волгограда в Сталинград
- Этот вопрос должны решать жители города.
О миграционной политике
- Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует.
- Многие решения в миграционной политике приняты, нужно дождаться их исполнения.
- Миграционный вопрос очень чувствителен для граждан РФ.