Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:41

Путин об участниках СВО во власти, экономической стабильности и доверии избирателей

Президент РФ поговорил с руководителями парламентских фракций

Владимир Путин встретился с лидерами фракций в Госдуме: Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Леонидом Слуцким (ЛДПР), Алексеем Нечаевым («Новые люди»), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия — За правду») и Геннадием Зюгановым (КПРФ). Глава государства призвал выдвигать участников боевых действий на Украине на руководящие посты, назвал условие обороноспособности РФ и заявил о доверии избирателей к парламентским партиям. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

О результатах выборов

  • Все парламентские партии России на выборах показали, что пользуются доверием своих избирателей, это гарантирует политическую стабильность.
  • Слова благодарности всем избирателям.

Об участниках СВО во власти

  • Участники военной операции на Украине внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти.
  • Участников СВО нужно выдвигать на руководящие посты, «это будет наша смена».
  • Спасибо парламентским фракциям за то, что выдвигают участников боевых действий.

О состоянии экономики

  • Одним из приоритетов власти является сохранение макроэкономической стабильности, от нее зависит обороноспособность РФ, выполнение социальных обязательств, в том числе перед семьями и пенсионерами.
  • Надо понимать, где грань, за которой управляемое охлаждение экономики может стать «переохлаждением», но пока до рецессии далеко.
  • Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности.
  • Исторический минимум по уровню безработицы в России сохраняется.
  • РФ целенаправленно снижает темпы роста экономики в обмен на подавление инфляции.

О российском авиастроении

  • Россия полностью удовлетворяет потребности ВС РФ в боевой авиации и поставляет технику на экспорт.
  • Авиадвигатели, подобные российским ПД-14, делают всего четыре страны в мире, включая Россию.
  • В РФ активно идет работа над двигателями широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета.

О переименовании Волгограда в Сталинград

  • Этот вопрос должны решать жители города.

О миграционной политике

  • Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует.
  • Многие решения в миграционной политике приняты, нужно дождаться их исполнения.
  • Миграционный вопрос очень чувствителен для граждан РФ.

Новости компаний Все