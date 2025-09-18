Путин встретился с лидерами фракций Госдумы

Президент России Владимир Путин встретился с лидерами фракций Государственной думы в резиденции Ново-Огарево, сообщает пресс-служба Кремля. Во встрече участвуют руководители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России - За правду» и «Новых людей». Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что после общей беседы президент проведет отдельные встречи с каждым из них.

На встрече присутствует первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Володин сообщил, что в законотворческом портфеле Госдумы находится 1174 законопроекта, из которых 921 — на стадии предварительного рассмотрения.

Основными направлениями работы Госдумы в осенней сессии станут поддержка участников специальной военной операции, защита граждан от мошенников и борьба с незаконной миграцией. Одним из ключевых событий станет рассмотрение проекта федерального бюджета на 2026 и плановые 2027-2028 годы, который правительство планирует внести до 1 октября.