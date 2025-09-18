Путин: вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должны решать жители

Президент Владимир Путин заявил, что вопрос возвращения Волгограду названия «Сталинград» должен решаться на региональном уровне.

«Возвращение Волгограду имени Сталинград — надо подумать, местные жители решают»,— сказал президент на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

С просьбой вернуть городу прежнее название в мае 2025 года к президенту обращалось движение «Ветераны России». Они также просили создать в городе «патриотический кластер», который мог бы позиционировать город как «главный символ Победы над нацизмом в годы Великой Отечественной войны». В конце апреля Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда (Гумрак) наименования «Сталинград». Незадолго до этого ветераны и участники СВО Волгоградской области попросили об этом президента через губернатора Андрея Бочарова.

Полина Мотызлевская