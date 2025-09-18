Лавров предположил, почему Трамп разочарован урегулированием на Украине

Разочарование президента США Дональда Трампа темпами украинского урегулирования можно объяснить его привычкой решать проблемы быстро. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Когда президент Трамп говорит, что он разочарован, частично, мне кажется, — я, естественно, не могу сказать, что я очень хорошо его знаю, но тем не менее общался с ним несколько раз, и какое-то у меня представление сложилось — частично это объясняется тем, что ему хочется быстрых решений, — сказал министр в интервью на Первом канале. — Где-то это может получиться, где-то — едва ли».

В августе господин Трамп предупредил, что президент России Владимир Путин столкнется с серьезными последствиями, если не согласится на прекращение огня или не предпримет шаги к миру. Однако после встречи на Аляске никаких новых санкций против России введено не было. 12 сентября Дональд Трамп поставил под вопрос желание Владимира Путина завершить конфликт на Украине и признал, что разочарован темпами украинского урегулирования. Он пригрозил «очень жесткими» санкциями и заявил о готовности ввести «серьезные санкции» при условии, что страны НАТО прекратят закупки российской нефти. Американский лидер также

Анастасия Домбицкая