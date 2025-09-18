В Сочи школа на 1,1 тысячу мест готова на 86%

Строительство школы на 1,1 тыс. мест в сочинском микрорайоне Бытха завершено на 86%, объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На стройплощадке работают более 160 специалистов и задействованы пять единиц техники. Завершено возведение монолитных конструкций здания, кладка кирпичных стен и перегородок, обустроен подъезд к объекту с улицы Ясногорской. Сейчас ведется прокладка инженерных сетей, отделка фасадов и кровли, монтаж вентиляционного оборудования и благоустройство прилегающей территории.

Строительство школы в микрорайоне Бытха очень важно для жителей, которые нуждаются в новых учебных местах. Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что подрядчики привлекли дополнительных работников и технику, чтобы завершить работы в срок.

Он также сообщил, что оснащение школы начнется в начале 2026 года, чтобы дети смогли начать занятия в новых классах к 1 сентября. Новая школа в Хостинском районе станет филиалом гимназии №8.

По словам мэра, при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Сочи строятся пять школ: в микрорайоне Бытха и на улицах Калараш-Малышева, Чехова, Лизы Чайкиной и Лооской, а также детский сад на улице Ленина. Он добавил, что осенью этого года планируется возобновить строительство блока начальных классов в школе №18 и что разрабатываются еще десять проектов образовательных учреждений на будущее.

За последние десять лет в Сочи при поддержке губернатора построили 16 детских садов и 12 школ на 10 ты. мест. В этом году в Кудепсте открылся самый большой детский сад на юге России на 550 мест.

Мария Удовик