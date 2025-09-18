EXEED LX: как выбрать подходящую комплектацию

EXEED LX зарекомендовал себя как городской кроссовер, в котором есть все необходимое для повседневной езды: просторный салон, современные технологии, достойный уровень оснащения и узнаваемый дизайн.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Но важный плюс этой модели — продуманная линейка комплектаций. Каждая версия — от базовой Business до топовой Prestige AWD — имеет свои особенности и может подойти разным типам водителей.

Business: для тех, кто ценит практичность

Комплектация Business оснащается 1.5-литровым турбомотором (147 л.с.) и вариатором CVT. Это самый доступный вариант в линейке, но уже с достойным набором опций: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, два экрана по 12,3 дюйма, камера заднего вида, обогрев всех сидений и круиз-контроль. Такой автомобиль подойдет тем, кто ищет надежный и современный кроссовер без переплаты за функции, которыми не планирует пользоваться каждый день.

Важно отметить, что версия Business — это не урезанная комплектация, а сбалансированный набор для повседневных задач: поездок по городу, загородных вылазок, в одиночку или с семьей. Автомобиль оснащен всеми базовыми функциями комфорта и безопасности, и это делает его удобной отправной точкой в модельном ряду.

Urban: город с акцентом на комфорт

В версии Urban под капотом уже 1.6-литровый двигатель TGDI (150 л.с., 275 Нм), работающий в паре с 7-ступенчатой «роботом» DCT. Эта комплектация отличается улучшенным оснащением: 19-дюймовые колеса, люк с электроприводом, климат-контроль, аудиосистема SONY, атмосферная подсветка и камеры кругового обзора. Также в Urban появляется полноценный набор ассистентов: система предупреждения фронтального столкновения, контроль полосы, автоматическое экстренное торможение и другие элементы комплекса ADAS. Это оптимальный выбор для тех, кто хочет сочетать стиль, технологии и разумную цену.

Urban хорошо подойдет активным городским водителям, ценящим визуальный стиль и техническую насыщенность автомобиля. Это вариант для тех, кто хочет чувствовать себя уверенно не только за рулем, но и при маневрах на парковке, в пробке или на трассе.

Prestige AWD: максимум возможностей

Комплектация Prestige — первая в линейке с полным приводом. В этой версии доступны 19-дюймовые литые диски, интеллектуальная система парковки с обзором 540°, адаптивная светодиодная оптика, аудиосистема SONY с 8 динамиками, акустическое остекление, встроенный видеорегистратор и расширенный пакет отделки интерьера. Эта комплектация подойдет тем, кто хочет от автомобиля максимум — и в оснащении, и в визуальных деталях, и в повседневных мелочах.

Prestige — это уровень, сравнимый с куда более дорогими моделями. Здесь вы получаете максимум доступных в классе опций в рамках одного сбалансированного пакета.

Premium AWD: уверенность на всех дорогах

Комплектация Premium является топовой в линейке EXEED LX. Она также оснащается двигателем 1.6 TGDI и 7DCT, но дополнительно получает расширенную систему выбора режимов движения, вентиляцию передних сидений, первоклассную акустику премиум-класса с 9 динамиками, шторки безопасности, ассистента при открывании дверей и систему предупреждения о быстром приближении автомобиля. В условиях нестабильной погоды, частых выездов за город или путешествий такая версия становится хорошим вложением как в комфорт, так и в безопасность.

EXEED LX Premium — универсальное решение для тех, кто проводит много времени в пути и хочет быть готов к любой дорожной ситуации.

Какую комплектацию выбрать?

Комплектации EXEED LX выстроены логично: от практичного Business до максимально насыщенного Premium AWD. Urban — отличный вариант для города, Prestige — для тех, кто выбирается за его пределы, а Premium — для тех, кто хочет все и сразу. Такой подход к градации комплектаций позволяет легко подобрать автомобиль под индивидуальные сценарии эксплуатации.

Если вы ищете кроссовер с честным оснащением и без навязанных пакетов, EXEED LX точно стоит рассмотреть. Записаться на тест-драйв, уточнить наличие и условия покупки можно в дилерском центре EXEED АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ.

Краснодар, улица Горячеключевская, 2/1

+7 (861) 207-12-08

adv-exeed.ru

