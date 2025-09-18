EXLANTIX ET: гибрид с функцией электростанции

Гибридные автомобили все увереннее занимают место на мировом рынке, вытесняя привычные бензиновые и дизельные модели.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Россия — не исключение: все больше брендов предлагают автомобили с частичной или полной электротягой. Но за красивыми словами о технологиях и экологии нередко скрываются компромиссы, к которым готовы не все.

Что на самом деле дает гибрид?

Уменьшение расхода топлива? Иногда. Возможность не зависеть от зарядных станций? Не всегда. Электротяга в городе? Да, но с оговорками. Может ли гибрид быть действительно удобным в реальной жизни — и в городе, и за его пределами?

Ответ на эти вопросы дает EXLANTIX ET — новый кроссовер с увеличенным запасом хода (EREV), который способен не только передвигаться на чистом электричестве, но способен заменить и переносную электростанцию. В этой статье рассмотрим пять жизненных сценариев, которые показывают, как ET работает в повседневной рутине, в путешествиях и даже на отдыхе.

Городская неделя без заезда на АЗС

Главное преимущество EREV — то, что в повседневности он ведет себя как полноценный электромобиль. У EXLANTIX ET батарея на 40,9 кВт·ч, которой хватает для всех городских маршрутов: от дома до офиса, по делам, на встречи с друзьями в выходные. Зарядка от обычной станции переменного тока (до 11 кВт) за ночь полностью восстанавливает запас хода.

А бензиновый двигатель в этом сценарии вообще не включается. В EXLANTIX он используется не для движения автомобиля, а исключительно как генератор, если нужно подпитать батарею. Поэтому в городе вы не зависите от топлива и не теряете ни минуты на АЗС.

Выезд за город без зарядной паники

Когда планы выходят за пределы мегаполиса, вступает в игру гибкость гибридных технологий: если есть время, можно пополнить заряд на быстрой DC-станции (до 110 кВт). А если нет — автомобиль едет дальше, включая бензиновый генератор (тот самый ДВС объемом 1,5 литра). При этом расход топлива — от 6,4 л на 100 км в режиме EREV. Общий запас хода по циклу WLTP — до 1180 км. Это уровень уверенности, к которому быстро привыкаешь.

На даче: розетка прямо из багажника

EXLANTIX ET оснащен системой внешнего питания V2L (Vehicle-to-Load, англ.; От автомобиля к нагрузке, рус.), способной выдавать до 3,5 кВт — это полноценная розетка 220 В, к которой можно подключить электроинструмент, свет, насос или технику. Особенно удобно на даче, где не всегда под рукой есть электричество нужной мощности.

Вы просто подключаете переходник — и у вас появляется питание для мойки высокого давления, болгарки или перфоратора. И не нужно беспокоиться, что сядет аккумулятор — батарея тянет такие нагрузки спокойно, а при необходимости включается генератор.

В кемпинге: освещение, комфорт, еда

Поехать с семьей на природу и при этом не жертвовать привычным комфортом? С ET это не фантазия. Через V2L можно подключить мини-холодильник, кофемашину, проектор, зарядки для гаджетов, насос для SUP-доски. Главное — не превышать суммарную мощность и соблюдать базовые меры безопасности. А если хочется отдохнуть с комфортом — в салоне доступна функция режима кемпинга: можно оставить включенными вентиляцию, музыку, подсветку, розетки и даже зарядки гаджетов. При этом силовая установка работает в щадящем режиме, не нарушая тишину.

Энергия в непредсказуемых ситуациях

Бывает, что отключают свет в квартире или в загородном доме. В этом случае EXLANTIX ET может послужить временным источником энергии для роутера, освещения, ноутбука или даже холодильника. Такая опция особенно ценна, если вы работаете удаленно из квартиры и вам нужно обязательно быть онлайн прямо сейчас, либо в доме есть дети или пожилые родственники. Единственное ограничение — нельзя использовать V2L в закрытых помещениях с включенным ДВС из-за наличия выхлопных газов. Но если питание идет исключительно от батареи, этого ограничения нет.

Один автомобиль — много решений

EXLANTIX ET — это не просто гибрид в привычном понимании. Это удобный городской электрокар, который не подведет в дальней поездке. Это транспорт и источник энергии. Это комфорт в повседневности и практичность в непредсказуемых ситуациях.

Он не требует пересмотра привычек: наоборот, помогает им следовать. И в этом — главная польза настоящего гибрида.

Подробности о возможностях модели, а также актуальную цену и комплектацию вы всегда можете узнать у официального дилера EXEED ЦЕНТР АВТО ДЛЯ ВАС в Краснодаре.

Краснодар, улица Горячеключевская, 2/1

+7 (861) 207-12-08

adv-exeed.ru

adv-exeed.ru