Полиция Краснодарского края выявила 209 преступлений в потребсфере

Подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Краснодарского края с начала 2025 года выявили 209 преступлений в сфере потребительского рынка. Это на 3,98% больше, чем в аналогичный период прошлого года, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Из общего числа раскрытых преступлений 150 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Количество нарушений, совершенных в крупном и особо крупном размере, составило 113 случаев — на 79,37% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Значительно увеличилось количество преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп — 83 эпизода по сравнению с одним случаем годом ранее.

В суд направлено 145 уголовных дел. К ответственности привлекли 71 человека, что превышает прошлогодний показатель на 11 человек.

Алина Зорина