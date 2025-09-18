МИД РФ подтвердил эвакуацию 50 россиян и их семей из сектора Газа

Представительство РФ при Палестинской национальной администрации и посольство РФ в Иордании помогли с эвакуацией россиян из сектора Газа, сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны. МИД уточнил, что 17 сентября из анклава были вывезены 26 граждан России и 24 палестинца.

По данным министерства, были эвакуированы 25 несовершеннолетних и 11 женщин. Всю группу людей встретили на КПП «Керем Абу Салем». «Эвакуируемых... доставили на КПП "Алленби" на израильско-иорданской границе, где они были переданы российским дипломатам из посольства в Аммане»,— рассказали «РИА Новости» в российском МИДе.

16 сентября Израиль начал наземную операцию по захвату города Газа. Администрация США негласно поддержала наступательные действия, несмотря на неизбежные жертвы среди мирного населения и повышенный риск для жизни израильских заложников. Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Европа планирует приостановить финансовую поддержку страны.

