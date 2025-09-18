«РИА Новости»: около 50 россиян вывезли из сектора Газа в Иорданию

Диппредставительство РФ в палестинской Рамалле вчера провело эвакуацию соотечественников из сектора Газа. Оттуда выехали около 50 граждан России с членами семей, рассказал «РИА Новости» один их выехавших Халед Аттар.

Мужчина покинул анклав вместе с семьей и матерью. Все эвакуированные выехали в Иорданию, где их встретили российские дипломаты. «Завтра мы направимся в Петербург»,— уточнил Халед Аттар. По его словам, дипломаты забронировали для эвакуированных авиабилеты в Москву.

В ночь на 16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземной операции по захвату города Газа. Своей целью израильские власти называют уничтожение палестинской группировки «Хамас». Администрация США негласно поддержала наступательные действия ЦАХАЛа, несмотря на неизбежные жертвы среди мирного населения и повышенный риск для жизни израильских заложников. Европа намерена приостановить финансовую поддержку Израиля.

