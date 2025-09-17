ЕС приостановит финансовую поддержку Израиля из-за военной операции в Газе
Евросоюз приостановит финансовую поддержку Израиля из-за эскалации израильско-палестинского конфликта. Кроме того, ЕС намерен ввести санкции против некоторых представителей израильских властей. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее заявление опубликовано на сайте ЕК.
ЕС продолжит финансировать гражданское общество и мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем. «Ужасающие события, происходящие в секторе Газа ежедневно, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Предложения ЕК были выдвинуты после проверки соблюдения Израилем статьи 2 соглашения об ассоциации сторон. Было выявлено, что действия израильского правительства нарушают основные принципы уважения прав человека и демократических прав. В частности, нарушения Израиля связаны с блокадой гуманитарной помощи в секторе Газа, интенсификацией военных операций и решением продвигать проект Е1 по строительству новых поселений на Западном берегу реки Иордан.