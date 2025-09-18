В суд поступило заявление о банкротстве челябинского подрядчика ПКФ «Глобус»

Златоустовская компания «Златпроднефть» направила в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании банкротом дорожного подрядчика ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Сумма требований кредитора составляет 3,9 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление организации, занимающейся оптовой продажей дизельного топлива, поступило в суд 17 сентября и пока не принято к рассмотрению.

ООО «ПКФ “Глобус”» была зарегистрирована в Челябинске в 2015 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. 100% уставного капитала компании принадлежит Мяснику Закояну.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале сентября правоохранительные орган направили в суд уголовного дело заместителя директора ПКФ «Глобус», обвиняемого в даче взятки и мошенничестве. По версии следствия, замруководителя передал взятку в виде денег и бытовой техники на сумму более 620 тыс. руб. начальнику отдела технадзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» за общее покровительство и беспрепятственную приемку автодороги Кунашак — Усть-Багаряк после ремонта. Кроме того, по данным следствия, замдиректора в 2024 году представил недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненной работы при ремонте трассы Чебаркуль — Мисяш по контракту с миндортрансом Челябинской области, похитив из бюджета более 16,4 млн руб.

В феврале этого года также появилась информация о том, что руководство ПКФ «Глобус» давало взятки директору муниципального учреждения «Автоспорткомплекс “Трасса 74”» Сергею Ефимову.

Управления ФАС России по Челябинской и Курганской областям включили ПКФ «Глобус» в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контрактов.