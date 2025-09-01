В Челябинске будут судить замдиректора ПКФ «Глобус» по обвинению в коррупции

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя директора ООО «Производственно-коммерческая фирма "Глобус"». Его обвиняют в передаче взятки в крупном размере и мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Следствие считает, что с июля 2022-го по август 2023 года замдиректора компании передал бывшему начальнику отдела технадзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артему Степанову взятку в виде денег и бытовой техники на сумму более 620 тыс. руб. Взамен последний осуществлял покровительство и беспрепятственную приемку работ по ремонту автодороги Кунашак — Усть-Багаряк.

Кроме того, по версии следствия, замдиректора ПКФ «Глобус» с апреля по октябрь 2024-го уменьшил объем использованных материалов при ремонте трассы Чебаркуль — Мисяш — автодорога М5 в рамках контракта с миндортрансом Челябинской области. В результате топ-менеджер компании передал сотрудникам ведомства неверную информацию об объеме и стоимости проведенных работ, считает следствие.

СК полагает, что замдиректора «Глобуса» похитил из бюджета Челябинской области более 16,4 млн руб. Деньги на счетах фигуранта арестованы.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывший топ-менеджер «Челябинскавтодора» Артем Степанов в этом году дважды предстал перед судом. В июне его приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом 1,6 млн руб. по уголовному делу о получении взяток, в том числе от замдиректора ПКФ «Глобус». По информации следствия, в 2022-2023 годах он также принял от другого сотрудника «Челябинскавтодора» деньги за назначение курировать исполнение контракта на ремонт дороги в селе Кирса Верхнеуральского района.

В августе по второму уголовному делу Артем Степанов был признан виновным в получении взятки в виде асфальта от учредителя ООО «ДорстройГрупп» Эдика Аракеляна. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком четыре года.