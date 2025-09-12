Набиуллина об инфляции, замедлении экономического роста и дефиците бюджета

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров ЦБ. Регулятор принял решение снизить ставку на один процентный пункт — до 17%. Глава Центробанка заявила о существенном снижении инфляции с начала текущего года, замедлении темпов роста российской экономики и возможных последствиях дефицита бюджета. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Об инфляции

Инфляционные ожидания остаются повышенными и почти не снижаются у всех групп населения, бизнеса и финрынков.

На ожидания граждан могли негативно повлиять двухзначное повышение коммунальных тарифов и рост цен на бензин.

С начала 2025 года инфляция существенно снизилась благодаря проводимой денежно-кредитной политике (ДКП).

В августе общий индекс цен уменьшился во многом в связи с сезонным снижением цен на овощи и фрукты.

Если очистить данные от сезонного фактора, в августе общий рост цен составил 4% в пересчете на год.

Это не значит, что ЦБ достиг целевого показателя, замедление инфляции во многом было связано с разовыми и волатильными факторами.

Показатели устойчивой инфляции в последние месяцы держатся в диапазоне 4-6%.

Необходимо время для закрепления тренда на снижение инфляции.

Нужно оценить, в какой мере денежно-кредитные условия способствуют снижению инфляции.

О денежно-кредитной политике

«На столе» у ЦБ сегодня кроме снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт была пауза в смягчении ДКП.

В условиях повышенных инфляционных ожиданий и расширения корпортаивного кредитования неопределенность, связанная с бюджетом, сохранилась.

Замедление инфляции с начала года, снижение внешнего спроса и экономической активности дает общее направление на понижение ставки.

Нужно действовать аккуратно при принятии решений по ставке.

Нейтральную ставку ЦБ сейчас оценивает в 7,5-8,5%.

О ВВП

Динамика ВВП была несколько ниже, чем ожидали в ЦБ.

Во II квартале рост ВВП идет ближе к нижней границе прогноза регулятора на 2025 год (1-2% — "Ъ").

Экономика в этом и в следующем году продолжит рост, пусть и более медленными темпами.

Чем сильнее будет перегрев экономики в текущем году, тем заметнее будет замедление роста.

Темпы роста экономики снова ускорятся, когда российская экономика выйдет из перегрева и потенциал догонит спрос.

Попытки разгона роста экономики без балансировки спроса и предложения приведут к разгону инфляции.

Утверждение о технической рецессии в российской экономике дискуссионно, но есть охлаждение.

О ценах на бензин

Летом наблюдался всплеск цен на топливо.

Банк России ожидает, что цены на бензин стабилизируются с учетом мер правительства по ограничению экспорта и наращиванию предложения на внутреннем рынке.

О бизнесе, деловой активности и потребительском рынке

По итогам года ЦБ ожидает прироста инвестиций компаний.

Основной причиной снижения финансовых результатов многих добывающих компаний стала внешняя конъюнктура.

Потребительский спрос в июле-августе активизировался.

Растет спрос на легковые автомобили и жилье.

О кредитовании и сберегательной активности

В последние месяцы ставки в экономике заметно снизились, что привело к активизации кредитования, особенно в корпоративном сегменте.

Прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе прогноза Банка России. Если темпы сохранятся, рост корпоративного кредита в 2025 году превысит прогноз.

Ключевым фактором доступности кредитов для бизнеса является низка инфляция, снижение ставок — это не быстрый процесс.

Розничное кредитование в августе оживилось, вырос спрос на автокредиты.

«Длинные» кредиты будут доступны только при низкой инфляции и эта цель будет достигнута.

Сберегательная активность остается высокой, чему способствует рост доходов населения.

О курсе рубля

С прошлого заседания ЦБ произошло ослабление рубля.

Движение курса рубля является одним из индикаторов произошедшего смягчения денежно-кредитных условий.

Динамика курса рубля — это важный индикатор степени жесткости ДКП, который учитывают при принятии решений по ставке.

О бюджете

Если дефицит бюджета будет выше, чем в базовом сценарии ЦБ, это ограничит возможность дальше снижать ставку.

Банк России рассчитывает, что бюджетные расходы в 2025 году и параметры бюджета на 2026-2028 годы будут оказывать дезинфляционный эффект.

На октябрьском заседании ЦБ по ключевой ставке многое будет зависеть от параметров бюджета, которые правительство представит до конца сентября.

Эрдни Кагалтынов