Набиуллина об инфляции, замедлении экономического роста и дефиците бюджета
Набиуллина рассказала о причинах замедления роста ВВП и дефиците бюджета
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров ЦБ. Регулятор принял решение снизить ставку на один процентный пункт — до 17%. Глава Центробанка заявила о существенном снижении инфляции с начала текущего года, замедлении темпов роста российской экономики и возможных последствиях дефицита бюджета. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Об инфляции
- Инфляционные ожидания остаются повышенными и почти не снижаются у всех групп населения, бизнеса и финрынков.
- На ожидания граждан могли негативно повлиять двухзначное повышение коммунальных тарифов и рост цен на бензин.
- С начала 2025 года инфляция существенно снизилась благодаря проводимой денежно-кредитной политике (ДКП).
- В августе общий индекс цен уменьшился во многом в связи с сезонным снижением цен на овощи и фрукты.
- Если очистить данные от сезонного фактора, в августе общий рост цен составил 4% в пересчете на год.
- Это не значит, что ЦБ достиг целевого показателя, замедление инфляции во многом было связано с разовыми и волатильными факторами.
- Показатели устойчивой инфляции в последние месяцы держатся в диапазоне 4-6%.
- Необходимо время для закрепления тренда на снижение инфляции.
- Нужно оценить, в какой мере денежно-кредитные условия способствуют снижению инфляции.
О денежно-кредитной политике
- «На столе» у ЦБ сегодня кроме снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт была пауза в смягчении ДКП.
- В условиях повышенных инфляционных ожиданий и расширения корпортаивного кредитования неопределенность, связанная с бюджетом, сохранилась.
- Замедление инфляции с начала года, снижение внешнего спроса и экономической активности дает общее направление на понижение ставки.
- Нужно действовать аккуратно при принятии решений по ставке.
- Нейтральную ставку ЦБ сейчас оценивает в 7,5-8,5%.
О ВВП
- Динамика ВВП была несколько ниже, чем ожидали в ЦБ.
- Во II квартале рост ВВП идет ближе к нижней границе прогноза регулятора на 2025 год (1-2% — "Ъ").
- Экономика в этом и в следующем году продолжит рост, пусть и более медленными темпами.
- Чем сильнее будет перегрев экономики в текущем году, тем заметнее будет замедление роста.
- Темпы роста экономики снова ускорятся, когда российская экономика выйдет из перегрева и потенциал догонит спрос.
- Попытки разгона роста экономики без балансировки спроса и предложения приведут к разгону инфляции.
- Утверждение о технической рецессии в российской экономике дискуссионно, но есть охлаждение.
О ценах на бензин
- Летом наблюдался всплеск цен на топливо.
- Банк России ожидает, что цены на бензин стабилизируются с учетом мер правительства по ограничению экспорта и наращиванию предложения на внутреннем рынке.
О бизнесе, деловой активности и потребительском рынке
- По итогам года ЦБ ожидает прироста инвестиций компаний.
- Основной причиной снижения финансовых результатов многих добывающих компаний стала внешняя конъюнктура.
- Потребительский спрос в июле-августе активизировался.
- Растет спрос на легковые автомобили и жилье.
О кредитовании и сберегательной активности
- В последние месяцы ставки в экономике заметно снизились, что привело к активизации кредитования, особенно в корпоративном сегменте.
- Прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе прогноза Банка России. Если темпы сохранятся, рост корпоративного кредита в 2025 году превысит прогноз.
- Ключевым фактором доступности кредитов для бизнеса является низка инфляция, снижение ставок — это не быстрый процесс.
- Розничное кредитование в августе оживилось, вырос спрос на автокредиты.
- «Длинные» кредиты будут доступны только при низкой инфляции и эта цель будет достигнута.
- Сберегательная активность остается высокой, чему способствует рост доходов населения.
О курсе рубля
- С прошлого заседания ЦБ произошло ослабление рубля.
- Движение курса рубля является одним из индикаторов произошедшего смягчения денежно-кредитных условий.
- Динамика курса рубля — это важный индикатор степени жесткости ДКП, который учитывают при принятии решений по ставке.
О бюджете
- Если дефицит бюджета будет выше, чем в базовом сценарии ЦБ, это ограничит возможность дальше снижать ставку.
- Банк России рассчитывает, что бюджетные расходы в 2025 году и параметры бюджета на 2026-2028 годы будут оказывать дезинфляционный эффект.
- На октябрьском заседании ЦБ по ключевой ставке многое будет зависеть от параметров бюджета, которые правительство представит до конца сентября.