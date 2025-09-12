Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

Напряженность на рынке труда в России значимо не снижается. Об этом сообщил Банк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.

«По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться»,— следует из публикации. Также в пресс-релизе ЦБ РФ указано, что зарплаты в России растут медленнее, чем в 2024 году, однако темпы их повышения сейчас опережают рост производительности труда. Кроме того, безработица в стране находится на уровне исторического минимума.

Общая экономическая активность в третьем квартале этого года замедлилась, однако остается положительной. Динамика деловой активности неоднородна по отраслям: охлаждение наблюдается в сферах, ориентированных на внешний спрос. Внутренний спрос поддерживается благодаря росту доходов населения и расходами из бюджета.

12 сентября на заседании совета директоров Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 17%.