Кадрам предписывают иммиграцию

Рынку труда в РФ необходимы таланты — новое исследование Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики и правительства Москвы, выдержав паузу, вызванную отъездом из страны после начала военной операции РФ на Украине значительного числа квалифицированных специалистов, вновь возвращает в повестку вопрос о привлечении наиболее производительных кадров в экономику и необходимых для этого преобразованиях. Как констатируют авторы работы, в приоритете среди талантов у властей города должны быть две группы работников — готовые вернуться из эмиграции россияне и высококвалифицированные специалисты из Индии, Китая и Южной Кореи.

Быстрый рост экономики Москвы вынудит городские власти более активно привлекать кадры из-за рубежа. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики и правительства Москвы, выпустившие доклад «Привлечение иностранных талантов: мировая практика и перспективы для Москвы».

Напомним, Москва является регионом с крупнейшей в стране экономикой: ее доля в ВВП РФ по итогам 2024 года достигла 21%. При этом если экономика РФ в прошлом году, по оценке Росстата, выросла на 4,3%, то ВРП Москвы за 2024 год увеличился на 5,5%, до $1,39 трлн. В результате Москва заняла вторую строчку в списке мегаполисов мира по этому показателю — ей уступили Шанхай ($1,29 трлн), Токио ($1,28 трлн) и Пекин ($1,2 трлн), а на первом месте оказался Нью-Йорк ($1,54 трлн). Как ранее сообщала пресс-служба мэрии, основными драйверами экономики города являются IT-сектор, телекоммуникации, обрабатывающая промышленность, недвижимость и строительство. Так, за шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо — сейчас цифровые сервисы занимают 36% экономики города.

В результате, как ранее заявляла замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Зоя Викторова, половина занятых в Москве — это высококвалифицированные специалисты (ВКС). Соответственно, и большинство незакрытых вакансий, возникших в период дефицита кадров на российском рынке труда, в Москве приходится на высокотехнологичные отрасли. Так, по данным Высшей школы экономики, в 2017–2024 годах дефицит кадров в сфере информации и связи в Москве вырос в 4,7 раза, в обрабатывающих производствах — в 3,9 раза, в науке — в 1,3 раза. Кроме того, в Москве есть более высокий спрос на руководителей, специалистов высшего уровня квалификации и служащих, занятых подготовкой и оформлением документации,— на указанные категории приходится 42% всех вакансий, что на 10 процентных пунктов выше, чем в среднем по России.

Как отмечают авторы доклада, сейчас у Москвы есть два пути пополнения своего рынка труда новыми специалистами. Первый — это привлечение в город тех, кто покинул страну в 2022 году. По мнению опрошенных авторами респондентов из числа московских компаний, количество тех, кто не прижился за границей, растет и скоро эти работники начнут искать себе занятость в России. Их интеграция, скорее всего, не потребует больших ресурсов ни от компаний-нанимателей, ни от города — скорее им будут нужны консультации по миграционным вопросам и их статусу. Второй путь — это наем высококвалифицированных специалистов из стран дальнего зарубежья. Москва уже выступает ключевым в России центром их притяжения — в среднем на столицу приходится 42,4% всех выданных в стране разрешений на работу для представителей этой категории. Среди готовых приехать в город ВКС больше всего граждан Китая (33%), Турции (28%), Индии (12%), Южной Кореи (3%) и Сербии (2%).

Чтобы кратно увеличить этот поток, авторы доклада считают важным работать сразу по нескольким направлениям. Во-первых, по их мнению, необходимо активнее продвигать Москву в качестве мирового мегаполиса за рубежом, поскольку представления об этом городе как о комфортном месте для жизни требуют информационной поддержки. Далее, по их мнению, важно создать для желающих переехать в Москву максимально понятный иммиграционный путь, чтобы бюрократические сложности не отпугнули возможных кандидатов. Наконец, авторы доклада призывают московские власти работать над привлечением иностранных специалистов совместно с бизнесом, развивая программы поддержки корпоративных иммиграционных инициатив.

Анастасия Мануйлова