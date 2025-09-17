Глава Минэкономики Решетников: Россия переходит к модели возвратной миграции

Россия меняет подход к привлечению иностранных работников, переходя к модели возвратной миграции. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на Всероссийской неделе охраны труда.

Глава Минэкономики отметил, что страна в долгосрочной перспективе не готова полагаться на массовый ввоз рабочей силы из-за рубежа. В условиях дефицита кадров мигранты будут приезжать временно — «приехал, подработал, уехал». «Все по-честному: приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. Нам здесь не нужны ни семьи, ни учить никого не обязаны»,— пояснил господин Решетников (цитата по ТАСС). Он добавил, что процесс перехода к такому режиму миграции уже выстраивается.

Министр также заявил, что основная задача — повышение производительности труда местного населения. Для этого, напомнил Максим Решетников, разработан специальный проект, который в том числе учитывает возможности платформенной экономики.