Водолазы сняли на видео затонувший в Забайкалье вездеход

Водолазы показали кадры с затонувшим в Забайкалье вездеходом, из которого извлекли тела пяти погибших геологов. Материал опубликовал Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности в Telegram-канале.

15 сентября в Каларском округе Забайкалья вездеход с девятью геологами на борту ушел под воду. Четверо из них выбрались самостоятельно.

17 сентября водолазы обнаружили вездеход на дне озера и извлекли из него тела трех геологов. Тела еще двух спасатели подняли со дна озера на следующий день.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двух и более человек (ст. 238 УК).