В Забайкалье спасатели подняли со дна озера тела трех из пяти погибших геологов

В Каларском округе Забайкалья на озере Амудиса водолазы ГУ «Забайкалпожспас» завершили спасательные работы на месте затопления вездехода с геологами. На поверхность подняты тела трех погибших, тела оставшихся двух будут извлечены 18 сентября.

В краевом ГУ МЧС России уточняют, что вертолет Ми-8 со сводным отрядом спасателей на борту вернулся в село Чара.

Тела геологов, погибших при съезде вездехода в озеро, обнаружили 17 сентября во второй половине дня. Инцидент произошел 15 сентября. В вездеходе находились девять геологов. Четверо смогли выбраться самостоятельно и вышли на связь на следующий день.

СУ СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК).

Влад Никифоров, Иркутск