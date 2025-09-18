В Забайкалье со дна озера подняли тела еще двух погибших геологов

Спасатели извлекли тела еще двух погибших из затопленного вездехода, съехавшего в озере Амудиса в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС. Сейчас проводят работы по извлечению транспорта на берег при помощи тяжелой техники.

Инцидент произошел 15 сентября в Каларском округе Забайкалья. В вездеходе находились девять геологов. Четверо смогли выбраться самостоятельно и вышли на связь на следующий день. Тела троих геологов достали из озера 17 сентября. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).