Спасатели вылетели на поиск геологов из съехавшего в озеро вездехода в Забайкалье

Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю вылетели на вертолете в Каларский округ для эвакуации геологов, вездеход которых съехал в озеро Амудиса. В группу вошли также водолазы и сотрудники полиции.

В ведомстве уточняют, что инцидент произошел 15 сентября, в гусеничном вездеходе находилось девять человек, четверо из которых смогли выбраться самостоятельно. На связь они смогли выйти только 16 сентября. В МЧС судьбу остальных считают «неизвестной».

В то же время по «предварительным данным» СУ СК России по Забайкальскому краю пятеро геологов погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК).

Ситуация взята под особый контроль МЧС России и губернатором края Александром Осиповым.

Влад Никифоров