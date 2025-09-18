«Газпром нефть» начала поставки топлива на Дальний Восток

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что компания начала поставлять топливо с Омского нефтеперерабатывающего завода на Дальний Восток. Ранее направить топливо в регион рекомендовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Дальний Восток — это не наш рынок, у нас нет там НПЗ. Тем не менее, мы осуществляем туда поставки моторных топлив с Омского НПЗ как в рамках исполнения биржевых договоров, так и по прямым контрактам с розничными сетями и промышленными предприятиями»,— сказал Александр Дюков на форуме TNF-2025 (цитата по ТАСС).

Господин Дюков также сообщил, что «Газпром нефть» перенесла начало планового ремонта на Омском НПЗ. Он уточнил, что соответствующую рекомендацию компаниям дало правительство для «стабилизации ситуации на топливном рынке».

В августе в Приморье возник дефицит бензина. 1 сентября вице-премьер Александр Новак поручил ФАС проверить высокую разницу цен на независимых АЗС Дальнего Востока. 4 сентября замглавы службы Виталий Королев сообщил, что ведомство разработало комплекс мер для увеличения переработки нефти и стабилизации цен на топливо.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо усохло в объемах».