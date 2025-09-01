ФАС проверит разницу цен на независимых АЗС Дальнего Востока

Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать разницу цен на независимых АЗС Дальнего Востока относительно станций «Независимой нефтегазовой компании» (ННК). Разницу стоимости топлива он счел высокой.

«ФАС России провести анализ высокой разницы цен на нефтепродукты на частных автозаправочных станциях Дальневосточного федерального округа относительно розничных цен на автозаправочных станциях группы ННК»,— говорится в протоколе по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов 25 августа, который цитирует «РИА Новости».

В августе в Приморье возник дефицит бензина. Зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в конце месяца сообщил, что стоимость Аи-92 и Аи-95 на независимых заправках Дальнего Востока превышает справедливый уровень в среднем на 10-13 руб. за литр. В отдельных случаях разница достигает 20 руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин отжимают по капле».