Топливо усохло в объемах

Объемы реализации бензина на Петербургской бирже упали до минимальных за два года значений, в частности, продажи АИ-92 снизились почти на четверть. Источники “Ъ” в отрасли предупреждают, что нехватка топлива уже ощущается в регионах, а внеплановые остановки НПЗ и высокий спрос со стороны аграриев еще больше усугубляют ситуацию. Тем временем оптовые цены на АИ-92 и дизтопливо обновляют исторические рекорды, обостряя дефицит предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Продажи бензина марки АИ-92 на Петербургской бирже 16 сентября снизились на 21,7%, до 15,6 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за последние два года, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Близкий уровень реализации фиксировался лишь в мае 2023 года. Объем продаж был недостаточным для обеспечения рынка в период сохраняющегося высокого спроса, отмечается в обзоре. Продажи АИ-95 сократились к предыдущему дню на 15,5%, до 12,06 тыс. тонн. Суммарная реализация бензина на бирже снизилась на 19,1%, до 27,7 тыс. тонн.

Согласно обзору, 17 сентября на торгах было реализовано 27,42 тыс. тонн бензина, что на 0,9% меньше, чем в предыдущий день. Повышение объема предложения АИ-92 на 3,5%, до 16,14 тыс. тонн, было недостаточным, указывается в обзоре. Продажи АИ-95 сократились на 6,5%, до 11,28 тыс. тонн, что также стало минимумом за два года. На Петербургской бирже запрос “Ъ” перенаправили в Минэнерго, где оперативного комментария не предоставили.

Сокращение биржевых продаж бензина напрямую связано с внеплановыми остановками некоторых крупных НПЗ, говорит управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. Дисбаланс в производстве топлива, отмечает он, уже ощущается: мелкооптовые поставки снижаются, а независимые сети АЗС, зависящие от биржи, сталкиваются с тем, что приоритет в отгрузках отдается розничным структурам крупных нефтяных компаний.

Источник “Ъ” в отрасли сообщает, что 16 сентября в регионах две независимые сети (около 20 АЗС в каждой) приостановили розничные продажи и отпускают бензин только по долгосрочным контрактам.

По словам собеседника, некоторые НПЗ объявляют форс-мажор и не отгружают бензин, в результате чего запасы на местах быстро иссякают.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов также говорит, что дефицит бензина уже начинает проявляться в регионах, прежде всего у независимых АЗС.

По его словам, плановые и аварийные остановки НПЗ совпали с повышенным спросом, что привело к сокращению предложения. Снижение объемов продаж в том числе связано с высоким спросом со стороны АПК в период активной уборочной кампании в сентябре—октябре. Часто НПЗ могут перераспределять сырье в пользу увеличения выпуска дизтоплива, что сокращает производство бензина, указывает аналитик.

По итогам августа объем биржевых торгов маркой АИ-92 снизился более чем на 5% к июлю, АИ-95 — на 0,2%, следует из обзора агентства.

Участники рынка опасаются, что поставки бензина в сентябре могут быть отложены из-за внеплановых ремонтов на НПЗ, а его значительные продажи в последнюю неделю августа «не подкреплены наличием фактического ресурса», говорится в обзоре.

Оптовая цена АИ-92 обновляет рекорды второй торговый день подряд. 17 сентября эта марка на Петербургской бирже по индексу европейской части России подорожала на 0,09%, до 73,2 тыс. руб. за тонну. Оптовая стоимость АИ-95 снизилась на 0,43%, до 79,07 тыс. руб. за тонну. Цены на дизтопливо выросли на 2,4%, до 68,72 тыс. руб. за тонну, обновив исторический рекорд августа 2023 года. Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин отмечает, что оптовые цены на бензин могут оставаться высокими еще несколько недель или даже продолжить рост до восстановления мощностей после внеплановых ремонтов на НПЗ.

С 8 сентября Петербургская биржа ввела лимиты на рост котировок и ограничила количество заявок для покупки бензина. Собеседники “Ъ” в отрасли говорили, что из-за новой механики торгов биржевые цены перестали отражать рыночной уровень в крупном опте. Для стабилизации ситуации правительство ранее продлило эмбарго на экспорт бензина. До 30 сентября запрет будет действовать в том числе для производителей нефтепродуктов. С 1 октября ограничения для последних будут сняты, для остальных экспортеров сохранятся до 31 октября. Но, отмечали собеседники “Ъ”, сегодня существенного влияния на рынок эмбарго не оказывает.

Ольга Семеновых