Из аэропортов Сочи и Минвод перенесут часть зарубежных рейсов в Краснодар

Авиакомпании планируют постепенно переносить часть международных рейсов из аэропортов Сочи и Минеральных Вод в недавно возобновивший работу терминал Краснодара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Эксперт отмечает, что до 90% пассажиров рейсов из Сочи в Турцию и Таиланд составляют жители Краснодара, Ростова-на-Дону, Крыма, Донецка и Луганска. По его мнению, эта категория путешественников может переориентироваться на краснодарский аэропорт, который является ближайшей точкой вылета за границу.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин прогнозирует, что изменения в турпотоке станут заметны в 2026 году. При этом на работе воздушной гавани Сочи перераспределение не отразится, считает господин Ромашкин. Аэропорт ежегодно обслуживает около 13 млн пассажиров, тогда как Краснодар пока функционирует ограниченно — 10 часов в день. Это позволяет принимать до 25 рейсов и около 4 тыс. человек в сутки.

Специалисты подчеркивают, что аэропорты Сочи и Краснодара не конкурируют напрямую, поскольку входят в один холдинг «Аэродинамика».

17 сентября в Краснодар прибыл первый регулярный рейс после открытия воздушного пространства: рейс «Аэрофлота» прилетел из Москвы, а авиакомпания «Азимут» открыла международное сообщение рейсом в Стамбул.

Алина Зорина