Свыше 60% котельных Свердловской области включили отопление

Уже в 20 муниципалитетах Свердловской области включили отопление в соцобъектах и домах — подавать тепло начали более 60% котельных, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди муниципалитетов, где дали тепло — Красноуфимский, Верхотурский, Артинский, Полевской, Михайловский муниципальные округа, Зареченский, Слободо-Туринский , Таборинский сельские поселения. В Гаринском муниципальном образовании, где жилищный фонд не подключен к системе централизованного теплоснабжения, также полностью включены объекты соцсферы.

Полностью подключили жилищный фонд в 25 муниципальных образованиях — отапливается 18 млн кв. м жилья (18,3% от всех домов), социальные объекты — в 29, суммарно отопление включили в 2987 объектах.

Напомним, к 16 сентября тепло дали в 10 муниципалитетах: в Пышминском, Новолялинском муниципальных округах, Краснополянском, Восточном, Ницинском, Сладковском, Усть-Ницинском селах, в Атиге, Верхних Сергах, Пелыме. В Екатеринбурге отопительный сезон начался 15 сентября.

Ирина Пичурина