Отопление включили в 10 муниципалитетах Свердловской области

Уже в 10 муниципалитетах Свердловской области полностью подключили отопление, сообщили в правительстве региона. В первую очередь тепло подается в объекты социальной сферы. Решение о начале отопительного сезона принимается главами муниципалитетов при снижении среднесуточной температуры воздуха ниже +8° в течение пяти дней подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Тепло пустили в Пышминском, Новолялинском муниципальных округах, Краснополянском, Восточном, Ницинском, Сладковском, Усть-Ницинском селах, в Атиге, Верхних Сергах, Пелыме. В регионе включено 529 котельных — 38,5% от общего числа, отапливается 4,8 млн кв. м жилья (4,9%).

Отопление уже включено в 1482 объектах социальной сферы: в 322 школах, 373 детских садах, 277 учреждениях здравоохранения, 348 учреждениях культуры, и еще 162 в других объектах соцсферы.

Напомним, 15 сентября в Екатеринбурге начали подключать отопление в социальных учреждениях. Подача тепла по всему городу запланирована в два этапа: с 15 по 23 сентября и с 24 по 30 сентября.

Ирина Пичурина