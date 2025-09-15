Тепло в домах Екатеринбурга подключат до 30 сентября

С 15 сентября в Екатеринбурге начали подключать отопление в социальных учреждениях, сообщили в городской администрации. Подача тепла по всему городу запланирована в два этапа: с 15 по 23 сентября и с 24 по 30 сентября.

Тепло в первую очередь подадут в больницах, детских садах, школах, объектах с круглосуточным пребыванием людей — таких в Екатеринбурге более 1,2 тыс. После этого отопление включат в многоквартирных домах.

Согласно интерактивной карте, на первом этапе тепло дадут в Ленинском, Железнодорожном, Академическом районах, частично в Кировском, Верх-Исетском, Орджоникидзевском, Чкаловском. На втором этапе — в других частях Верх-Исетского, Чкаловского, Орджоникидзевского, Кировского и Октябрьского районов, преимущественно в восточной части Екатеринбурга. Участки, которые обслуживаются котельными, должны подключить до 30 сентября.

Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона в городе с 15 сентября на прошлой неделе. Тепло должны дать в 8,4 тыс. жилых домов. К зиме подготовлено 169 теплоисточников, специалисты модернизировали более 17 км тепловых сетей.

Ирина Пичурина