Свердловская область стала третьей в РФ по заболеваемости наркоманией

Третье место в рейтинге регионов России по впервые установленному диагнозу наркомании в 2024 году заняла Свердловская область, передает «РИА Новости» — данные были предоставлены Минздравом РФ.

Уровень заболеваемости наркоманией на Среднем Урале, которую диагностировали в первый раз, составлял 17,7 на 100 тыс. населения в прошлом году. По этому показателю регион обогнали Хабаровский край (19,6) и Новосибирская область (18,4). Ни одного нового наркомана не выявили в Ненецком и Чукотском автономных округах.

По данным на начало 2025 года, в Свердловской области под наблюдением врачей психиатров-наркологов находилось более 7,1 тыс. человек. За последние пять лет данный показатель вырос на 35% — это связано с тем, что под диспансерное наблюдение стали брать больше лиц. По сравнению с 2024 годом, количество вновь заболевших наркоманией увеличилось на 2,2%.

Ирина Пичурина