В Свердловской области число наркоманов увеличилось на 35% за последние пять лет

В Свердловской области под наблюдением врачей психиатров-наркологов находится более 7,1 тыс. человек. Как сообщил на пресс-коференции член Общественного совета при ГУ МВД по Свердловской области Олег Забродин, за последние пять лет данный показатель вырос на 35%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«Увеличение связано, в основном, с тем, что мы стали больше лиц брать под диспансерное наблюдение, в группу профилактического учета. Это первичная заболеваемость, то есть эпидемиологический показатель. По сравнению с 2024 годом, количество лиц вновь заболевших наркоманией увеличилось на 2,2%»,— сказал Олег Забродин. По его словам, ситуация с распространением наркотиков «контролируемая».

Замначальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Анастасия Сафронова рассказала, что в 2024 году было выявлено более 6,9 тыс. наркопреступлений, что на 34% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. «70% наркопреступлений, выявленных на территории Свердловской области связаны со сбытом запрещенных веществ. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято порядка 190 кг наркотиков, что на 50 кг больше аналогичного периода 2023 года»,— пояснила Анастасия Сафронова. По ее словам, в 2025 году в одном из сел Режевского муниципального округа полицейские ликвидировали крупную лабораторию, в которой производились синтетические наркотики.

Чаще всего от наркомании страдают мужчины в возрасте 30-35 лет, отметил главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный. Он добавил, что большинство из них впервые попробовали запрещенные вещества в возрасте 18-19 лет.

Мария Шараева